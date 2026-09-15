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MOSTRA DE ARQUITETURA

Casacor PE 2026: Soto Café, Cá-Já e Sushi Garrafeira Brasil integram gastronomia da edição

Mostra acontece entre os próximos dias 29 de outubro e 13 de novembro, nos Galpões Casario no Cais José Estelita

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Casacor 2026 vai contar com três operações gastronômicasCasacor 2026 vai contar com três operações gastronômicas - Foto: Divulgação

Para além da arte e do paisagismo, da arquitetura e do design, a Casacor também contempla os visitantes com a gastronomia, em acesso independente e operações que oferecem café, almoço e jantar, também regados a um bom vinho.

E em 2026, o evento - marcado paea acontecer entre os próximos dias 29 de outubro e 13 de novembro, nos Galpões Casario no Cais José Estelita - três operações gastronômincas vão integrar a edição: o Soto Café, Restaurante Cá-Já e Sushi Garrafeira Brasil.

Projetos
Com acesso gratuito e à parte da mostra, os espaços terão projetos assinados por nomes de peso da arquitetura, a exemplo do Soto Café, pela primeira vez na Casacor, sob os cuidados de Rafaella Bittencourt.

 

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Localizado no Pina, Zona Sul, durante o período da Casacor a cafeteria vai funcionar simultaneamente nas duas operações.

Já o Restaurante Cá-Já, pelo terceiro ano consecutivo no evento, terá projeto do arquiteto Tarcísio Dantas. Conhecido pela cozinha brasileira contemporânea, a casa traz entre as opções do menu o nhoque de chambaril e o filé de carne de sol com risoto de jerimum.

E o Sushi Garrafeira Brasil será assinado pela ArqSign. Duas propostas vão integrar o mesmo espaço: vinho e gastronomia japonesa, com operação da Wine Garrafeira.

SERVIÇO
Casacor 2026
Quando: de 29 de outubro a 13 de novembro
Onde: Galpões Casario no Cais José Estelita - Bairro de São José, Recife
Informações: @casacorpeoficial

 

 

Galpões Casario, no Cais José Estelita, no bairro de São José, no Recife.


 

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