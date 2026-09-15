A- A+

MOSTRA DE ARQUITETURA Casacor PE 2026: Soto Café, Cá-Já e Sushi Garrafeira Brasil integram gastronomia da edição Mostra acontece entre os próximos dias 29 de outubro e 13 de novembro, nos Galpões Casario no Cais José Estelita

Para além da arte e do paisagismo, da arquitetura e do design, a Casacor também contempla os visitantes com a gastronomia, em acesso independente e operações que oferecem café, almoço e jantar, também regados a um bom vinho.



E em 2026, o evento - marcado paea acontecer entre os próximos dias 29 de outubro e 13 de novembro, nos Galpões Casario no Cais José Estelita - três operações gastronômincas vão integrar a edição: o Soto Café, Restaurante Cá-Já e Sushi Garrafeira Brasil.

Projetos

Com acesso gratuito e à parte da mostra, os espaços terão projetos assinados por nomes de peso da arquitetura, a exemplo do Soto Café, pela primeira vez na Casacor, sob os cuidados de Rafaella Bittencourt.









Localizado no Pina, Zona Sul, durante o período da Casacor a cafeteria vai funcionar simultaneamente nas duas operações.



Já o Restaurante Cá-Já, pelo terceiro ano consecutivo no evento, terá projeto do arquiteto Tarcísio Dantas. Conhecido pela cozinha brasileira contemporânea, a casa traz entre as opções do menu o nhoque de chambaril e o filé de carne de sol com risoto de jerimum.

E o Sushi Garrafeira Brasil será assinado pela ArqSign. Duas propostas vão integrar o mesmo espaço: vinho e gastronomia japonesa, com operação da Wine Garrafeira.

SERVIÇO

Casacor 2026

Quando: de 29 de outubro a 13 de novembro

Onde: Galpões Casario no Cais José Estelita - Bairro de São José, Recife

Informações: @casacorpeoficial

Galpões Casario, no Cais José Estelita, no bairro de São José, no Recife.





Veja também