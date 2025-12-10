A- A+

Fim de ano Ceia de Natal: saiba onde encomendar as comidas de final de ano Confira a lista de produções gastronômicas que estão disponíveis para encomenda

Quem prefere poupar tempo e encomendar os itens que irão à mesa na ceia de Natal e Ano-Novo já pode se programar com as diversas opções disponíveis no mercado.



Seja para garantir o prato principal, como peru, chester e tender, ou só variar na lista de acompanhamentos, confira a lista de sugestões gastrôs montada pela reportagem de Sabores.





Padaria

Na Parla Deli, destaque para clássicos da confeitaria, como a Torta dos Deuses de Chocolate, o Bolo de Ameixa Decorado, a Torta de Brigadeiro, a Torta Red Velvet e o Panetone em versões tradicional e com gotas de chocolate.



De principal, assados tradicionais como Peru, Chester, Tender Bolinha, Lombo Suíno e Pernil Suíno. Para completar, acompanhamentos da rotisseria, que incluem Salpicão, Arroz à Grega, Arroz Natalino e Farofa Natalina.



Endereço: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1305 (Aflitos); Avenida Conselheiro Aguiar, 1365 (BOA VIAGEM); Estrada das Ubaias, 147 (CASA AMARELA); Brennand Plaza, Rua Setúbal, 457 (Setúbal). Instagram: @parla_deli

Supermercado

O Extra Mercado aceita encomendas até 22 de dezembro para o Natal e até 29 de dezembro para o Ano Novo. A rede oferece kits completos, carnes natalinas prontas e diversos acompanhamentos.



O Kit Clássico serve de seis a oito pessoas e inclui 2,5kg de ave natalina com farofa rica, 1kg de arroz com passas de festa, 800g de maionese de legumes e 460g de torta de camarão. Sai por R$299, equivalente a R$37,38 por pessoa.



Já o kit Prosperidade serve de oito a dez pessoas e acompanha 1,6kg de manta de pernil, 750g de batata rústica com queijo e alecrim, 600g de farofa rica, 1,2kg de arroz com lentilha e cebola caramelizada e 1kg de salpicão de frango. Sai por R$329, ou R$41,13 por pessoa.



Endereço: lojas no Recife e toda Região Metropolitana. Instagram: @extra.supermercado



Sobremesa

A chef Karyna Maranhão trouxe para o seu Café KM o tema “Afeto tem Sabor”. O menu traz opções como a Árvore de Chocolate (R$ 22), que pode ser de chocolate meio amargo ou branco e recheada com panetone e brigadeiro.



Árvore de Brownie do Café KM (Foto: Léo Santos/Divulgação)

Também na lista: Árvore de Brownie Fit (R$ 240), com 30 cm de altura, coberta com 40 unidades de bolo sem açúcar, lactose e glúten. Já a Árvore de Trufas (R$ 180) tem cone com bombom de chocolate meio amargo e recheio de brigadeiro de pistache ou chocolate branco com recheio de bolo red velvet e brigadeiro de cream cheese.

Endereço: RioMar, piso térreo. Instagram: @cafekm



Prato principal

O Papaya Verde sugere opções como peru ou chester fatiado inteiro (ao molho aveludado), por R$ 150/kg (fatiado). Também na lista filé mignon ao molho madeira, por R$ 190/kg. Quem preferir o tradicional bacalhau a Zé do Pipo, ele sai a R$ 175/kg.

Endereço: rua Santo Elias, 409, Espinheiro. Instagram: @papayaverde

