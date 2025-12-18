A- A+

Gastronomia Ceia de Natal: veja dicas de como preparar o cardápio da grande noite Chef de cozinha orienta sobre lista de compras, formas de preparo e armazenamento

É tanta correria no mês de dezembro, que até os mais experientes na cozinha costumam ter dúvidas de como montar o cardápio especial para as festas de final de ano.





Também pudera, são tantas delícias reunidas numa única noite, que fica até difícil organizar etapas como lista de compras, quantidade de comida, preparo e até armazenamento.

Se você é do time que fica perdido nesse emaranhado de processos, fica de olho nas dicas da chef de cozinha Miau Caldas para fazer bonito nessa data tão especial.

Lista de compras

“Uma dica legal é você ver tudo o que já tem na geladeira, no freezer e na despensa. Tudo vira farofa, por exemplo”, garante a chef, sugerindo fazer um planejamento prévio do que é, realmente, necessário comprar.

Quantidade de comida

“Você vai analisar o contexto geral. De quantos tipos de preparos você vai colocar na sua mesa. Quanto mais variedade, menos quantidade”.

Como comprar a proteína no supermercado

“Para comprar um tender, um peru, um lombo bom no supermercado é você observar a temperatura. Se ele está mesmo congelado. Se a embalagem está intacta. Se o saco não está picotado. Se não está pingando”.

Essas observações, segundo Miau, estão relacionadas à segurança alimentar. Pois o descongelamento deve ser feito em casa, com planejamento. Retirando do freezer de um dia para o outro.

Como dar sabor às carnes

“O que dá bastante sabor é usar suco: de limão, de laranja ou mesmo vinho. Isso vai deixar o assado mais suculento, mais gostoso, e depois vira um molho belíssimo para acompanhar essas carnes”.

Neste quesito, vale usar a técnica da marinada. Que consiste em deixar a carne submersa em um líquido com temperos por uns dois dias.

Armazenamento

“A gente já tem que se atentar no dia anterior. Não deixar a comida exposta por muito tempo. Se tem uma quantidade grande de salpicão, coloca só uma parte na mesa e guarda a outra”.

Terminada a ceia, vale guardar as sobre em recipientes fechados. Potes de vidro ou de plástico. Caso não haja espaço na geladeira, os sacos plásticos adequados para alimentos são muito bem-vindos.

