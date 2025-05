A- A+

CAFÉ Celesty Suruí, primeira barista indígena, e Romoaldo de Souza estarão no Circuito do Café RioMar

A oitava edição do Circuito do Café RioMar, que segue até o próximo dia 25 de maio, no RioMar Shopping, na Zona Sul do Recife, inclui não somente o roteiro de cafeterias vendendo combos de bebidas à base de café com quitutes da casa - a programação do evento oferece também uma grade de palestras gratuitas com especialistas no setor.

Romoaldo de Souza é apresentador do "Café com Conversa". Foto: Divulgação

No dia 21 (quarta), quem ficará à frente do bate papo será o barista Romoaldo de Souza, já no dia 22 (quinta), quem comanda o workshop é Celesty Suruí, a primeira barista indígena do Brasil.

As apresentações serão a partir das 19h na Praça de Alimentação do RioMar, no piso L3.

Os palestrantes

Romoaldo de Souza é figura bastante conhecida no ramo de cafeterias em Pernambuco. Conhecido por contar boas histórias, é barista e apresentador do “Café com Conversa”, e vai compartilhar sua experiência sobre café e dar dicas para quem quer conhecer mais sobre o universo de consumo e preparo do café, abordando os tipos de grãos, de cafés e experiências.

Já Celesty Suruí é a primeira barista indígena do Brasil e vai conversar com o público sobre as suas experiências com o grão.

Suruí, do povo Paiter Suruí, é barista e cafeicultora, ela cultiva grão robusta amazônico e vende sob marca própria, a Sarika.



Celesty nasceu e foi criada dentro da Floresta Amazônica, no território indígena Sete de Setembro da Aldeia Lapetanha, entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. A especialista é barista do projeto Tribos, da empresa Três Corações.

Celesty ficou ainda mais conhecida depois que preparou o seu café robusta amazônico para o presidente Lula, em abril deste ano, durante um evento da Embrapa em Brasília.

Mais informações: @riomar_recife

