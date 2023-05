A- A+

Sabores CEO de vinícola portuguesa lança nova linha de vinhos em Pernambuco; confira a agenda Manuel Bio cumpre agenda conjunta com a importadora Wine Concept em Caruaru, Litoral Sul do Estado e no Recife

O lançamento da linha completa de vinhos José Piteira, que acaba de chegar ao Brasil, neste sábado (31), terá a presença do CEO da Abegoaria, Manuel Bio, que cumpre agenda conjunta com a importadora Wine Concept em Caruaru, Litoral Sul do Estado e no Recife.



A visita vai marcar a ampliação do portifólio dos vinhos José Piteira. Além dos tradicionais branco e tinto, que já são muito conhecidos e reconhecidos pela excelente relação preço/qualidade, acabaram de chegar o José Piteira Rosé, Syrah, Alicante Bouschet, Grande Escolha e Talha.



A Abegoaria é um grupo familiar, fundado em 2007, referência na produção de vinhos em Portugal, com faturamento de 60 milhões de euros em 2023. A visita ao Recife, sede da importadora e distribuidora parceira Wine Concept Brasil, demonstra a clara aposta do grupo no mercado brasileiro, onde a Abegoaria quer expandir a sua presença e atingir rapidamente o top 5 dos exportadores de vinho português para o país.

Agenda em Pernambuco

No sábado durante o almoço, Manuel Bio estará realizando um almoço harmonizado na Enotteque, em Boa Viagem e a tarde visitará o mercado do Agreste, onde fará uma degustação dos vinhos em Caruaru, para clientes da Primus WineShop, parceiro local da Wine Concept Brasil. Depois tem alguns encontros com clientes no litoral e no Recife, nas agendas de domingo e segunda.



Marcas

A Wine Concept Brasil importa e distribui hoje grandes marcas da Abegoaria, algumas bem conhecidas dos portugueses: José Piteira, Portal de São Braz, Castelo de Pias, Soldado, Que Beleza, Mar Salgado (linha própria da Wine Concept), Coração Obra Prima, Astronauta Branco e Tinto (parceria do enologo Anibal Coutinho com a Abegoaria). A linha José Piteira é atualmente o carro chefe da importadora.

Sobre José Piteira

José Piteira é um nome por trás dos vinhos Piteira e José Piteira do grupo Abegoaria. É uma referência portuguesa na enologia e um mestre dos vinhos do Alentejo. É um enólogo autodidata, que aprendeu vendo fazer e desenvolveu a sua arte com muita personalidade.



Até 1999 dedicou-se exclusivamente à técnica ancestral de produção de vinhos de talha, vinhos de técnica romana com mais de 2000 anos, feitos em grandes ânforas de barro. Em 2010 esta técnica foi finalmente certificada, e José Piteira é um dos poucos enólogos com vinhos de talha certificados, todos os anos, desde a primeira produção.



Após 1999 dedicou-se igualmente à produção de vinhos em técnicas de vinificação contemporâneas, sendo capaz de lhe incorporar o seu cunho pessoal, o que permitiu rapidamente alcançar sucesso com a marca Piteira, um dos maiores sucessos na distribuição moderna portuguesa, chegando a milhares de portugueses. A marca José Piteira possui uma forte presença nos restaurantes e garrafeiras lusitanos, onde a sua essência é bem expressa na assinatura da marca - “onde a alma se apaixona pelo vinho”.

