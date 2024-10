A- A+

Sabores Cerveja: confira dicas de harmonização de witbier com mestre cervejeiro Mestre-cervejeiro e professor da Academia da Cerveja ensina como harmonizar cerveja do estilo Witbier em diversas ocasiões de consumo

A tradicional cerveja belga de estilo witbier é conhecida por sua leveza e aromas cítricos, com notas sutis de casca de laranja e sementes de coentro que harmonizam bem com pratos leves.



A witbier é uma opção excelente para quem busca uma bebida refrescante que não sobrecarrega os sabores dos alimentos, ideal para diferentes ocasiões gastronômicas.



Alexandre Esber, mestre-cervejeiro e professor da Academia da Cerveja, da Ambev, ensina as melhores formas de combinar a cerveja Hoegaarden, rótulo Witbier da Ambev, com diversas refeições.



Confira as sugestões do especialista:



Jantar romântico com ceviche clássico

Para um jantar a dois, um ceviche fresco e cítrico se alinha maravilhosamente por similaridade com as notas refrescantes e igualmente cítricas de Hoegaarden. A acidez do prato, junto com o peixe, realça o sabor delicado da cerveja, sendo uma escolha excelente para um encontro.

Encontro com amigos e tábua de frios

Reúna os amigos e sirva uma tábua de frios com queijo brie e algumas geleias para criar o par perfeito com Hoegaarden. Os sabores cítricos da cerveja, provenientes da casca de laranja e semente de coentro usados na sua produção, complementam a doçura e a cremosidade do queijo, criando uma harmonização sofisticada e memorável para os momentos de descontração.

Brunch e torta de limão

Surpreenda seus convidados em um brunch com uma torta de limão. A acidez e doçura da sobremesa se harmonizam com as notas cítricas da bebida, tanto pela similaridade quanto pelo contraste entre o doce da sobremesa e o amargor do lúpulo. Juntas, criam um equilíbrio notável, onde cada gole prepara o paladar para a próxima mordida, proporcionando uma experiência de sabor perfeita.

“A Witbier Hoegaarden enriquece desde pratos delicados até os mais condimentados, com toques cítricos e herbais. É a escolha ideal para transformar qualquer refeição em uma experiência marcante”, destaca Esber. O especialista sugere explorar essas combinações e deixar a leveza e a versatilidade da cerveja de trigo belga surpreenderem sua próxima refeição.

