Cerveja pernambucana é medalha de ouro em campeonato nacional. Confira

A Copa Cerveja Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), reconheceu a pernambucana Babylon na categoria de melhor "Bohemian/German Pilsner".

Siginifica que essa produção entrou no topo do ranking no que diz respeito ao estilo considerado pai da maioria das cervejas produzidas no mundo atualmente, as chamadas American Lager ou American Standard Lager.

O mérito não vem à toa. A cervejaria foi uma das pioneiras no mercado artesanal, nas modalidades de chopp e garrafa, começando com a German Lager, criada em 2016.

