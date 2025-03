A- A+

Troféu Cerveja salgada, produzida em Maringá, é eleita a melhor do Brasil em concurso No 13º Concurso Brasileiro de Cervejas, sedidado em Blumenau (SC), Orvalho do Mar, da Cervejaria Araucária, produzida em Maringá, levou a medalha de ouro entre as "melhores das melhores"

A cerveja Orvalho do Mar, produzida pela Cervejaria Araucária no Maringá, levou a medalha de ouro na categoria "Best of Show" no 13º Concurso Brasileiro de Cervejas nesta terça (12). A categoria classifica as melhores do campeonato.

Orvalho do Mar é uma cerveja de estilo Gose, característica por ser ácida, com alta carbonização e levemente salgada e frutada.

Possuindo a adição de limão-rosa, alecrim e um toque de sal.Orvalho do Mar possui um teor alcólico de 3,8%.

A cervejaria Araucária, responsável pela produção da bebida, foi criada no fim de 2012 por um grupo de amigos. A marca artesanal atua no mercado do interior do Paraná e além da fábrica, possue um bar em Maringá.

Pódio

A medalha de prata da categoria "Best of Show" no 13º Concurso Brasileiro de Cervejas foi a Vale 4 Weiss com Malte Defumado, feita pela cervejaria artesanal de Novo Hamburgo (RS), a Vale 4. É uma cerveja de trigo que leva malte defumado e possui coloração dourada.

Já o bronze foi levado pela bebida produzida pela cervejaria Opa Bier, de Joinville (SC), a Catharina Sour Morango e Maracujá. É uma cerveja sem álcool e sem glúten, com suco de frutas.

O Concuso conta com outras categorias, como a de "Melhor Cervejaria". A grande campeã foi a Big Jack Cervejaria, de Orleans (SC).

Festival Brasileiro da Cerveja

O Concurso Brasileiro de Cervejas acontece durante o Festival Brasileiro da Cerveja, que está em sua 16º edição. Ele acontece no mesmo espaço do tradicional Oktoberfest de Blumenau.

A novidade desta edição é degustação livre de mais de mil rótulos de 200 cervejarias nacionais, e os visitantes também podem aproveitar a Festa da Cerveja, programação paralela que soma 40 cervejarias participantes.

