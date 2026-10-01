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lançamento Cerveja sem glúten ganha espaço e chega ao mercado pernambucano Heineken Ultimate foi apresentada no Recife em encontro com representantes dos setores de gastronomia e entretenimento

A cerveja sem glúten vem ampliando sua presença no mercado brasileiro e chegou a Pernambuco com a apresentação da Heineken Ultimate.

O produto foi apresentado no Recife, em um evento realizado no rooftop do Ruffo, que reuniu representantes de bares, restaurantes, supermercados, hotéis e casas de shows.

A ação faz parte de uma série de apresentações realizadas pela marca em diferentes estados. Antes de Pernambuco, o produto passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O roteiro ainda inclui cidades como São Luís, Porto Alegre e Salvador.

Lançada primeiro no Brasil, a Heineken Ultimate tem 3,5% de teor alcoólico e 97 calorias. Segundo a fabricante, são 30% menos calorias em comparação com a versão tradicional da cerveja.

A chegada ao mercado pernambucano acontece em um momento de ampliação da oferta de cervejas voltadas a diferentes perfis de consumo, incluindo opções sem glúten.

Produzido pela Onzex, o encontro no Recife teve participação de profissionais ligados aos setores de gastronomia e entretenimento. A programação também contou com apresentação do Piano Rock, projeto musical que já participou de eventos como Rock in Rio e The Town.

O evento foi realizado no rooftop do Ruffo, com vista panorâmica para diferentes pontos da capital pernambucana.

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