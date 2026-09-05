Chá Mate Brasília preserva a tradição nas receitas há quatro décadas no centro de Recife
Um dos cenários do filme "O Agente Secreto", lanchonete acrescentou uma nova receita 'secreta' ao cardápio
Ao caminhar por trás do prédio dos Correios e atravessar o Edifício Continente, conhecido por estabelecimentos de vinis, chega-se logo ao Chá Mate Brasília - localizado na esquina com a Praça do Sebo, um recanto para boêmios, leitores e, claro, amantes de chá-mate na região central do Recife.
Com 42 anos de história, o estabelecimento é responsável por servir um dos mais tradicionais chás da cidade, além de outros comes e bebes produzidos diariamente.
O espaço ganhou notoriedade também por ser uma das locações do premiado filme de Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto”.
Antes, precisamente na década de 1960, o empreendedor Manoel Pinheiro da Silva, fundador do Chá Mate Brasília, trabalhava em uma barraca de cachorro-quente na, hoje, chamada Praça do Sebo.
Pai e filho
No Edifício Brasília, Seu Manoel inaugurou a Lanchonete Popular, em que seu filho José Pinheiro, aos 14 anos, começou também a empreender.
Apaixonado por fotografia, queria comprar uma câmera que havia visto em uma revista, a Yashica MF-1. “Meu pai disse: ‘Tá certo, eu compro, mas aí você vai ter que trabalhar para mim’”, relembra.
No mesmo prédio, Seu Manoel abriu também a Columbia Lanches e, finalmente, em 1984, o Chá Mate Brasília.
A receita
Foi um ex-funcionário do Dunga Mate - estabelecimento que encerrou as atividades no início dos anos 2000, no Recife - que ensinou a Seu Manoel a famosa receita de chá-mate tradicional.
Depois da morte do pai, José assumiu a administração. Gilvan, funcionário da antiga barraca de cachorro-quente, ficou responsável pelo mate.
Os dois ficam atrás do balcão ao lado de Reginaldo e Marcos. No andar de cima, o casal encarregado pelas comidas, Sandro e Cristiane.
Favoritos
O cardápio do Chá Mate Brasília conta com opções de sucos, mates vitaminados e sabores criados a partir da demanda do próprio público. Um dos clássicos, o chá mate com limão (R$ 4,70), é o favorito da equipe e dos clientes.
Durante a entrevista de José Pinheiro à Folha de Pernambuco, alguns clientes manifestaram suas preferências do cardápio.
Para o olindense José Hilton, 56, frequentador assíduo do local há pelo menos 30 anos, a pedida é sempre o suco de beterraba, laranja e cenoura (R$ 6,70) e o bolinho de bacalhau (R$ 5,40).
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Com receita que leva batata, bacalhau, cebola branca, farinha de rosca e coentro, o bolinho é disputado pela clientela. “O pessoal que come sabe quando tem, e vem logo. Aí acaba”, relata o cliente fiel, que garantiu dois bolinhos de uma vez só.
Em meio aos clientes habituais - maioria bancários e funcionários dos Correios - alguns curiosos, com o celular na mão, entravam gravando o espaço que virou cenário do filme indicado ao Oscar.
O longa culminou em uma nova visibilidade para a casa. “Depois do filme foi excelente. Parecia o movimento da década de 1980, que era constante”, conta o filho de Seu Manoel.
No decorrer das gravações de “O Agente Secreto”, José virou figurante. “Fiquei de batina branca, boné”, lembra.
Da experiência com o filme, nasceu o sabor “Agente Secreto” (R$ 6,70), com leite, mate e dois ingredientes secretos - que ele não revela a ninguém, mas garante que “se você provar, descobre".
SERVIÇO
Chá Mate Brasília
Onde: Rua Alarico Bezerra, 279, Loja 28 , Santo Antônio, Centro do Recife
Funcionamento: segunda a sexta, 8h às 18h; sábados, 8h às 13h
Carro-chefe: chá mate de limão (R$ 4,70)
Informações: @chamatebrasilia