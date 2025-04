A- A+

CHEESECAKE Cheesecake de morango com biscoito wafer: aprenda a receita com toque diferentão

Cheesecake é uma das maravilhas da doçaria norte-americana. Une uma base de massa macia, um recheio cremoso e uma cobertura gelatinosa que varia entre frutas, chocolate, goiabada... E tem como essa combinação dar errado?



A criatividade é o limite, difícil é alguém não gostar dessa sobremesa servida em temperatura entre resfriada e natural.

Se você é do fã clube do cheesecake, que tal tentar uma versão caseira? Quem ensina uma variação com biscoito wafer é o time de gastronomia da marca Vitarella, que sugere o sabor morango para dar um toque diferentão à sobremesa tradicional. Confere aí:



RECEITA

Cheesecake de morango

Ingredientes para a massa:

4 embalagens de biscoito wafer de morango

3 colheres de sopa de margarina

Ingredientes para o creme de queijo:

450g de cream cheese

3 xícaras de chantilly

4 colheres de sumo de limão

15 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de extrato de baunilha

4 colheres de sopa de gelatina em pó sem sabor incolor

8 colheres de sopa de água quente

Ingredientes para a cobertura de gelatina:

2 pacotes de gelatina sabor morango

½ xícara de água quente

½ xícara de água fria

1 caixa de morangos cortados ao meio

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo da massa:

Bata os biscoitos wafer de morango no liquidificador

Despeje em uma tigela e acrescente a margarina, formando uma massinha

Forre uma forma de fundo removível de 25cm. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos

Retire e espere esfriar

Modo de preparo do creme de queijo:

Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar, o sumo de limão e a baunilha

Hidrate a gelatina incolor com a água quente e misture ao creme de queijo

Envolva no creme de queijo o chantilly

Coloque sobre a massa, cubra com papel filme e leve para geladeira por duas horas

Modo de preparo da cobertura de gelatina:

Despeje em uma tigela a gelatina de morango e junte com água quente

Misture até diluir a gelatina toda

Adicione a água fria e misture bem

Coloque sobre o creme de queijo, cubra com papel filme e leve à geladeira por três horas

Decore com morangos cortados ao meio nas laterais e morangos inteiros no meio

Sirva



