GOURMET EXPERIENCE Chef Alberto Landgraf participa, no Recife, da edição do Gourmet Experience Sob o comando de André Farias, do Experience Club, evento acontece na Coudelaria Souza Leão, na Várzea

Alberto Landgraf, chef renomado à frente do Oteque (RJ), participa da edição do Gourmet Experience, marcado para esta terça-feira (7), na Coudelaria Souza Leão, na Várzea, Zona Oeste da cidade.



Com André Farias (Experience Club) no comando do evento pelo segundo ano, o Gourmet Experience também recebe o sommelier Manoel Beato, do Grupo Fasano.

Landgraf e Beato encontram-se na Coudelaria para uma noite interativa junto a empresários e executivos, e na ocasião cozinham juntos no evento que terá 40 bancadas montadas com equipamentos Le Creuset.



World's 50 Best

O chef Alberto Landgraf é um dos nomes na lista World’s 50 Best em 2022 com o seu Oteque Rio - prestes a completar seis anos, desde sua abertura em 2018.

Com duas estrelas Michelin, como um dos melhores restaurantes do mundo, o restaurante, localizado no bairro de Botafogo, também foi eleito como um dos 60 melhores do mundo no quesito vinho e serviço. Vale ressaltar que foi o único brasileiro a integrar este rol.

Ao longo de 24 de carreira, Alberto é reconhecido como um dos chefs de maio competência do País, com marca registrada que passa, também pelo preciosimo técnico e elegância nas criações.

