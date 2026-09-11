Chef André Saburó comemora 40 anos do Quina do Futuro com jantar estrelado

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Um dos 100 melhores restaurantes do Brasil pelo quarto ano consecutivo, de acordo com a revista Exame, o Quina do Futuro, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, está comemorando 40 anos de fundação.



E para marcar a data, o chef e sushiman André Saburó Matsumoto (@saburo77) vai promover um jantar especial, no próximo dia 17 de setembro, reunindo um time estelar de cozinheiros amigos, um encontro inédito no Brasil, para assinarem um jantar a oito mãos.



Time estelar

Saburó receberá Zaiyu Hasegawa (@zaiyuhasegawa), chef japonês que sustenta duas estrelas no Guia Michelin com o seu restaurante DEN, em Tóquio; contará ainda com a presença de Rodrigo Oliveira (@rodrigomocoto), um dos mais pretigiados chefs do Brasil, que levou a cozinha nordestina ao radar internacional com o trabalho no Mocotó, em São Paulo; e Saiko Izawa (@saikodesu), confeiteira renomada à frente do hotel Rosewood, na capital paulistana.





“Estou muito feliz por poder participar da celebração dos 40 anos do Quina. Para mim, é uma ocasião muito especial, pois, no meu primeiro contato com o Brasil, tive a oportunidade de estar ao lado do Saburô-san, trabalhando juntos na mesma cozinha. Tenho uma paixão muito grande pelo Brasil e, por isso, me sinto muito honrado por poder cozinhar e fazer parte de uma data tão importante e especial como esta”, afirmou Zaiyu Hasegawa, do DEN.

Chefs Zaiyu Hasegawa (Divulgação), Rodrigo Oliveira (Bernardo Guerreiro/Divulgação), Saiko Izawa (Divulgação) e Yasmin Yonashiro (Alex Takaki/Divulgação)



“O que o André Saburó faz no Quina do Futuro está mudando o eixo gastronômico e é fundamental pra que a gente tenha uma grande cozinha brasileira, reconhecida aqui e no mundo. Receber Zaiyu Hasegawa, um dos chefs mais importantes hoje no Japão é prova disso. Fazer trocas com cozinheiros desse nível é um privilégio!”, celebrou Rodrigo Oliveira.



Arrematando em alto nível o jantar de aniversário batizado de "Uma história escrita à mesa entre Japão e Pernambuco", a especialista em saquê e no conceito omotenashi, Yasmin Yonashiro (@yasminyonashiro), sócia do JoJo Ramen, em São Paulo, e a sommelière do DEN, Noriko Yamaguchi assinarão a harmonização e o serviço de salão. Saburó as define como profissionais detalhistas e criteriosas.

História entre Japão e Pernambuco

Segundo Saburó, a escolha dos convidados foi algo natural, porque todos convergem de alguma forma para a história do Quina do Futuro, uma casa fundada por japoneses, seu pai Seu Shigeru e sua mãe, Dona Tomiko, mas que adotaram o Recife como lar e aqui construíram família e negócios mesclando as duas culturas - nipônica e pernambucana.



"Toda vez que você decide comemorar um momento como esse, é impossível não lembrar de como tudo começou. Eu lembro do meu pai mexendo cimento, de mamãe observando como o piso estava sendo feito, enfim, de como o Quina é fruto da dedicação da minha família. Comemorar 40 anos é celebrar ainda os aprendizados, as amizades pra toda a vida, a entrega dos colaboradores e dos fornecedores", comenta o chef recifense.



Convidados

"Hasegawa é o chef japonês que tem o maior vínculo com o Brasil, talvez o que tenha vindo ao país mais vezes para fazer eventos, principalmente em São Paulo. É uma honra recebê-lo e sua equipe. Imagina: ele vai fechar o restaurante dele em Tóquio para cozinhar conosco", destacou Saburó.



Quanto a Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, o chef anfitrião celebra a amizade de longa data. "Ele faz a convergência entre Pernambuco e Japão. Como sou um japonês nordestino, não há pessoa melhor que ele", enfatiza.



Fechando com chave de ouro o menu dos 40 anos, a confeiteira Saiko Izawa, a quem Saburó se refere como "a musa da confeitaria" é reconhecida pela precisão técnica e a forma de adaptar ingredientes nacionais à confeitaria japonesa. “Muito feliz de estar com meus queridos em Recife, conectando as culturas de Nordeste do Brasil e do Japão”, disse Saiko Izawa.



Mais sobre o Quina do Futuro

A Taberna Japonesa Quina do Futuro foi fundada em 1986 como um izakaya, um lugar mais descontraído do que um restaurante tradicional, com culinária simples.



A família Matsumoto - Seu Shigeru, Dona Tomiko e filhos moraram por bastante tempo no primeiro andar do estabelecimento.

Com o passar das décadas, Saburó Matsumoto ficou à frente dos negócios da família (Quina, Sumô Sushi Bar, Sushi Yoshi e Tokyo´s Café), preservando a essência, mas sem nunca parar no tempo.





O Quina do Futuro foi fundado em 1986 | Foto: Fernando Sposito/Divulgação

Desenvolvendo um trabalho de pesquisa inédito no Brasil com atum, o chef pernambucano é uma das figuras mais respeitadas do mercado gastronômico do País.



Entre os resultados do seu trabalho com o peixe considerado nobre, o profissional criou receitas nunca antes vistas - além de sushis e sashimis de alta qualidade técnica, o chef prepara atum de sol, em que a proteína do peixe é preparada como uma carne de sol típica nordestina e o “sarapatum”, uma versão de um dos pratos mais famosos de Pernambuco - o sarapatel.



Reconhecimentos

2007 - Eleito “Chef Revelação” na edição especial “O Melhor do Brasil” da revista Veja

2013 - Conquistou os prêmios: “Chef do Ano” em votação da revista Prazeres da Mesa e na revista Veja Comer e Beber,

2015 - Eleito “Chef do Ano” e o Quina do Futuro, o “Melhor restaurante japonês” do recife em votação da revista Veja Comer e Beber Recife

2016 - O Quina do Futuro foi eleito o “Restaurante do Ano” na região Nordeste em votação da revista Prazeres da Mesa

2017 - Eleito “Chef do Ano” no Recife. O Quina do Futuro também eleito pela 16ª vez o “Melhor Restaurante Japonês da Cidade” em votação da revista Veja Comer e Beber Recife

2018 - Eleito o “Sushiman do Ano” em votação da revista Prazeres da Mesa

2018 - Recebeu três prêmios em votação da Veja Comer e Beber Recife: “Melhor Restaurante Japonês”, “Chef do Ano” e “Melhor Restaurante da Cidade”

2019 - Entrou para a lista 50 Best Discovery

2023/2024/2025/2026 - 13ª/34ª/29ª/72ª posições na lista “Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil”, da publicação de life style Casual Exame



SERVIÇO

Quina do Futuro 40 Anos

Jantar "Uma história escrita à mesa entre Japão e Pernambuco"

Quando: 17 de setembro, às 19h

Onde: Taberna Japonesa Quina do Futuro - Rua Xavier Marques, 134, Aflitos, Recife (PE)

Informações: (81) 3242-2553

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