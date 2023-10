A- A+

GASTRONOMIA Chef belga oferece experiência imersiva em turismo e gastronomia no Piauí "Festival Viva o Vento" acontece entre os dias 16 e 18 de novembro, sob o comando do chef Hervé Witmeur

Sob os pilares "Aprender, Saborear e Dançar", o chef belga Hervé Witmeur realiza entre os dias 16 e 18 de novembro, na pousada La Cozinha, em Barra Grande (PI), o Festival Viva o Vento - evento que destaca turismo e gastronomia sustentáveis em meio a uma experiência imersiva.

Dividido em etapas, a programação inicia pelo pilar do "Aprender", com um talk sobre agroecologia, permacultura e agrofloresta. Em seguida acontece uma visita de campo ao La Reserva - fazenda orgânica fundada pelo chef, cujo foco é a produção de superalimentos, a exemplo da moringa, acerola e cúrcuma.

Durante a visita à fazenda, será realizado um curso de fermentação comandado por Fernando Goldstein e Leonardo Andrade, da Companhia dos Fermentados. A ideia é de que os visitantes entendam sobre a importância das técnicas de fermentação, transformando os alimentos e tornando-os mais saudáveis.



Crédito: Chico Rasta

Ainda na fazenda, os participantes vão poder iniciar a produção de suas conservas a partir de colheitas no próprio ambiente. As receitas para finalizar os preparos em casa serão passadas, assim como orientações para adaptar as técnicas com outros ingredientes.

Jantar com Pablo Inca

Na sexta-feira, 17 de novembro, um jantar com o chef do restaurante Cora, de São Paulo, Pablo Inca, será oferecido aos participantes. A experiência gastronômica faz parte da segunda parte do Festival Viva o Vento, com o pilar "Saborear".



Feito a oito mãos com Inca, o chef Hervé Witmeur e nomes da Cia dos Fermentados ficarão à frente de um menu de seis etapas, pensado com preparos que valorizem os ingredientes naturais.



Crédito: Chico Rasta

E a derradeira etapa da imersão turística e gastronômica será o "Dançar", com música ao vivo para encerrar a programação no sábado, 18 de novembro. Drinks ao pÔr do sol, buffet Fazenda ao Mar e show do DuoOdara e DJ Orel integram a festa.

Pacotes do Festival

Quem quiser participar do Festival pode optar por pacotes que variam de R$ 149 a R$ 750 - respectivamente para moradores de Barra Grande, dentro da etapa "Dançar" e para as três experiências "Aprender, Saborear e Dançar".

Serviço

Festival "Viva o Vento: Aprender, Saborear e Dançar", com o chef belga Hervé Witmeur

Quando: de 16 a 18 de novembro

Onde: La Cozinha (Barra Grande, Piauí) - Rua Pedro de Castro Medeiros, 548, Cajueiro da Praia

Pacotes:

R$ 750 ("Aprender, Saborear e Dançar"

R$ 379 ("Aprender"

R$ 289 ("Saborear")

R$ 149 ("Dançar", para moradores de Barra Grande)

R$ 199 ("Dançar", para turistas)



Informações: (86) 9 9825-7618

