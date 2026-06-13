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TRADIÇÃO A chef Carla Chakrian preserva as tradições juninas passadas de geração para geração Natural de Osasco, a cozinheira se mudou para Serra Talhada e, desde então, se apaixonou pelo São João

“Amor à primeira vista” é a expressão que melhor traduz a relação da chef paulistana Carla Chakrian com Pernambuco. Ainda criança, ela desembarcou no estado ao lado da família, que trocou Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, por Serra Talhada, no Sertão pernambucano, durante a década de 1980.

Foi nesse novo cenário que Carla passou a conviver de perto com tradições que marcariam suas lembranças. As cores das festas juninas, o som do forró e, principalmente, os sabores da culinária regional conquistaram a família e ajudaram a construir memórias afetivas que permanecem vivas até hoje.

“Minha mãe sempre amou o interior, e ela estendeu esse amor também para o Recife, onde a gente começou a entender ainda mais das tradições juninas. Eu adorava fogueira, por exemplo, e ela fazia questão de colocar o milho enrolado no papel-alumínio para assar”, recorda. O contato com a comida típica, sempre cercada de momentos de convivência, acabou despertando em Carla o interesse pela gastronomia, que logo se tornou profissão.

Cardápio

Nas celebrações juninas da família, os pratos à base de milho nunca faltavam. Assado na fogueira ou transformado em bolo coberto com calda de goiabada, o ingrediente seguiu como o grande protagonista dos encontros à mesa.

A tradição continua firme. Hoje, como chef de cozinha, Carla faz questão de manter os costumes durante o mês de junho, ao lado dos filhos Iuri e Igor Chakrian, de 10 e 15 anos, respectivamente, e do marido, Fred Dantas, com quem é casada há 25 anos.

“Aqui em casa é assim: um não gosta de amendoim, e outro ama. Então a gente sempre faz duas receitas que agradam aos dois, que são o bolo de milho e o bolo de paçoca”, conta. A segunda receita é uma das preferidas da família. Preparada com paçoca triturada no liquidificador, resulta em um bolo denso, de textura consistente e sabor marcante, ideal para acompanhar uma xícara de café.

Festa

A capacidade de adaptar receitas sem perder a essência das tradições é uma característica forte na produção da família. “Carla sempre gosta de adaptar a comida para o gosto da maioria aqui em casa. Ela sabe pegar o que é junino e transformar de um jeito que todo mundo curte”, comenta Fred.

Assim, a mesa ganha variedade e fartura. Pipoca, doces típicos e canjica finalizada com queijo de coalho completam o cardápio das comemorações.

Para quem deseja reproduzir algo parecido em casa, Carla recomenda praticidade.“O mais importante é escolher bons fornecedores e buscar aquilo de que você mais gosta, inclusive utilizando produtos já pré-prontos quando necessário”, aconselha.

DICA 1: Reserve um dia para se dedicar às compras de ingredientes. Milho, leite e demais itens devem estar sempre frescos.

DICA 2: Na decoração, vale bandeirinhas coloridas, chapéus de palha, balões, bonecos e elementos que remetam ao universo sertanejo.

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