A- A+

ALTAR RESTAURANTE Chef Carmen Virgínia anuncia fechamento do Altar Restaurante, em Santo Amaro Em postagem na rede social, chef pernambucana afirmou que a casa vai funcionar até o próximo dia 27 de setembro

Há onze anos o número 449 da Rua Frei Cassimiro em Santo Amaro, área central do Recife, guardou aromas e sabores de uma cozinha de afeto e memórias, de mesas fartas e gastronomia ancestral.

E pelo menos até o domingo, 27 de setembro, a chef Dona Carmen Virgínia vai seguir em celebração ao seu Altar Cozinha Ancestral, restaurante que se despede do público para ser aberto em um novo endereço.



Em postagem na rede social, a chef pernambucana anunciou o fechamento da casa, mas não como o fim de uma história, "apenas deste capítulo".



Em conversa com a Folha de Pernambuco, Dona Carmen Virgínia, emocionada, falou sobre a mudança inesperada do espaço que ela garante ser a sua vida.

"Pode ter no mundo inteiro, mas o Altar de Recife é a minha vida. Até o dia 27 de setembro estará aberto, depois vamos seguir para outro lugar", garantiu a chef, sem citar data para um novo endereço.









Pertencimento

Além do restaurante no Recife, a chef também abriu um Altar em São Paulo, cidade que passou a residir. Mas é em terras pernambucanas que o seu pertencimento aflora e, como a própria escreveu em rede social,

"Foi onde muita coisa começou, onde histórias foram contadas à mesa, onde a comida carregou memória (...) Foi mesa cheia, cheiro vindo da cozinha, conversa demoras, abraço, encontro".

Pega de surpresa pela proprietária do imóvel de Santo Amaro, que aumentou o aluguel do espaço, sem acordo, Dona Carmen não teve outra opção, senão fechar a casa.



Mas, ela mandou um recado: "Estou em busca de um novo Altar. Não duvidem que Dona Carmen pode surgir em um novo lugar, a qualquer momento".





SERVIÇO

Altar Restaurante

Aberto até domingo, 27 de setembro

Endereço: Rua Frei Cassimiro, 449, Santo Amaro, Recife

Funcionamento de terça a domingo, das 12h às 17h

Informações: (81) 9 8499-0016 // @altarcozinhaancestral





Veja também