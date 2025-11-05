A- A+

OFICINA DO SABOR Chef César Santos promove jantar de 33 anos do seu Oficina do Sabor; saiba quando e veja convidados Evento especial terá cinco etapas e contará com harmonização

Um dos mais representativos nomes da gastronomia nordestina, o chef César Santos comemora os 33 anos do seu restaurante Oficina do Sabor, no Sítio Histórico de Olinda, no próximo dia 21 de novembro.

A comemoração contará com reforços à altura da data - César irá cozinhar com colegas de profissão de diversos estilos, entregando um jantar de aniversário com cara de festa.

Ao lado de César estarão Fernando Pavan, chef executivo da rede Nannai de hotéis de luxo, Karyna Maranhão, do Café KM, Juarez Campos, do Na Casa do Chef, em Vitória (ES), e Bruno Manoel, mais conhecido como Preto na Cozinha e seu perfil no Instagram recheado de dicas culinárias (@preto_na_cozinha).





Fernando Pavan, Karyna Maranhão e Bruno Manoel assinam jantar de 33 anos do Oficina do Sabor. Fotos: Divulgação

O jantar

O jantar de 33 anos do Oficina do Sabores terá cinco etapas que incluirá uma boas-vindas, uma entrada, dois pratos principais e sobremesa.

O menu será servido a partir das 19h, com investimento de R$ 315 por pessoa, incluindo um prato da Boa Lembrança, especialmente criado para a data, inspirado na medalha de São Bento.

A carta etílica da noite terá drinques com Aperol, cervejas Baden Baden e vinhos da brasileira Miolo.

O menu

passo a passo

As boas-vindas será servida por César Santos, que servirá uma cestinha de pão lavash recheada de linguiça matuta e queijo do reino maçaricado, croquete de queijo do reino com geleia de pimenta doce e ostras gratinadas com queijo do reino.

A entrada de Preto na Cozinha será o Siri no Cajueiro - uma croqueta de jerimum recheada de siri e empanada na farofa de castanha, acompanhada de redução de cajuína.

Os pratos principais ficam por conta do chef Juarez Campos, com o Sotaque Capixaba (camarões à capixaba, acompanhados de arroz de siri), e do chef Fernando Pavan, que assina o filé de sol com charque e aligot de macaxeira - uma composição com aligot de macaxeira, filé de sol, manteiga noisette, molho de carne e charque.

Fehando a noite, Karyna Maranhão vai de sobremesa, terreno que ela domina bem, com O Mais Desejado do Amparo, um entremet de chocolate branco recheado de bem-casado de canela e brigadeiro de jerimum, acompanhado de sorvete de coco, farofa de Neston com crocante de amêndoas, ganache de chocolate e toque de gengibre.



SERVIÇO

Jantar especial 33 anos do restaurante Oficina do Sabor

Quando: 21 de novembro, às 19h

Onde: Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo, Olinda

Valor: R$ 315 (por pessoa; inclui harmonização)

À venda no Sympla

Informações: (81) 3429-3331 e 99207-3524

Instagram: @oficinadosaborpe



*Com informações da assessoria de imprensa

