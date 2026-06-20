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São João Chef César Santos reflete sobre a importância de manter vivas as tradições juninas; confira Chef do restaurante Oficina do Sabor, em Olinda, traz memórias ligadas às receitas repassadas de mãe para filho

Antes de chegar à mesa, as comidas juninas passavam pelas mãos de toda a família. Era preciso escolher o melhor milho, ralar, mexer, amarrar as pamonhas na palha e esperar horas pelo ponto certo.



Ao recordar a mãe comandando esses preparativos e reunindo filhos e vizinhos em torno das tradições, o chef César Santos revisita um período em que cozinhar era também gesto de partilha.

Esse, talvez, tenha sido um dos maiores legados deixados por sua mãe, Edelvita César: cozinhar com generosidade. Seja na fartura dos ingredientes frescos, na paciência exigida pelo preparo artesanal ou no empenho para reunir todos em volta da mesa. A típica celebração nordestina exaltando cada prato oferecido.

Memórias

“Todo mundo se envolvia, como ralar o milho e passar ele na máquina. E eu sempre queria estar por perto, porque eu gostava e queria a minha recompensa: o panelão da canjica”, lembra César, ao descrever momentos da infância junto aos irmãos no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. “Porque depois de mexer tudo, eu ficava coladinho ali”, reforça. Assim, observava atento a movimentação que começava às seis da manhã, mas só terminava às seis da noite.

Comida de milho não pode faltar (Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco)



Quando a comida ganhava forma, chegava a hora de compartilhar. “Quem cozinha com o coração e com amor, é sempre alguém muito generoso. Então era certo, um prato de canjica e pamonha para a vizinhança toda”, completa. Nesse cenário, a fogueira era de lei.



“E era a minha mãe quem acendia, sempre às seis horas (da tarde), com toda uma crença por trás”, diz.

Botar a mão na massa, literalmente, não era um problema. Segundo César, dona Edelvita plantava milho e feijão no quintal da casa onde morava em Camocim de São Félix, no Agreste pernambucano. Disposição e entendimento dos ingredientes que lhe acompanharam na chegada ao Recife.

Tradições

Curioso com esses movimentos, César Santos foi desenvolvendo, naturalmente, sua aptidão para a gastronomia. Ainda mais quando passou a morar em Olinda.



“Quando ela veio morar em Olinda, não deixou de fazer a canjica e a pamonha. No caso da pamonha, ela utilizava duas palhas. Ela dava uma volta, a gente segurava e ela colocava o recheio.

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Vinha uma outra palha e outra pessoa para poder amarrar. Uma verdadeira mão de obra”, resume. Nesse preparo ainda havia um toque especial. A massa da pamonha e da canjica recebia um chá de erva-doce, canela e cravo, que dava um toque aromático e diferente à receita.

Hoje, processadores e liquidificadores encurtam parte do caminho, mas não substituem o tempo, a paciência e os saberes envolvidos nos preparo. Para chef do restaurante Oficina do Sabor, a tradição se adapta às facilidades da vida moderna sem perder sua essência.

"O moderno sempre vai se alimentar do tradicional", afirma. Seja em uma mesa repleta de canjica, pamonha, bolo de milho e pé de moleque, ou na decoração com bandeirolas e outros símbolos da época, ele acredita que o São João permanece vivo porque vai muito além da comida.

DICA 1:

Você pode ter uma mesa farta, misturando elementos doces, mas também pratos típicos salgados, como o cuscuz

Dica 2:

O cenário junino passa pela comida, mas também pela moda, pela música e pela decoração da casa. Vale pensar nisso!

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