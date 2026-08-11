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EVENTO Chef Cesar Yukio, campeão do 1º MasterChef Confeitaria, participa de evento no Recife Yukio desembarca no Recife para a Feira de Confeitaria Senac onde apresenta técnicas da confeitaria autoral, na sexta-feira (14)

O ganhador da primeira edição do MasterChef Confeitaria Profissional, Cesar Yukio, estará na na 2ª Feira de Confeitaria Senac, que acontece entre os dias 13 e 15 de agosto, no Recife Expo Center.



O chef integra a programação da Arena Show, na sexta-feira (14), segundo dia do evento, conpartilhando suas experiências no ramo da confeitaria.



Cesar Yukio é fundador da Hanami Confeitaria, em São Paulo. Ele é especializado em doces com inspiração japonesa, influenciado pela tradição gastronômica da família.

Na Feira de Confeitaria Senac, ele apresentará uma aula-show, às 18h30, compartilhando técnicas de confeitaria autoral para transformar identidade em sabor.

Os interessados em participar da aula podem se inscrever através do site oficial, além de doar, na entrada, o mínimo de 2 kg de alimentos não perecíveis ou contribuir com R$ 15, valor integralmente destinado ao Sesc Mesa Brasil.



Programação

Além de Yukio, também estarão presentes no segundo dia do evento o chef Heleno Júnior, às 14h15. Na sequência, às 16h, a cake designer Cecília Chaves demonstra técnicas de decoração em bolo de rolo.

Logo depois, às 17h15, Eliane Oliveira, da Nany Bolos, apresenta técnicas para dominar o glacê mármore aplicado ao bolo de noiva pernambucano. Encerrando a programação da Arena Show, às 19h45, o confeiteiro Lord Cake ensina a produção de um bolo estruturado de três andares.

Destaque também para o Stand Senac, às 15h30, com a docente da Faculdade Senac PE, Renata Oliveira, ensinando a "Tartelete Noi", com chocolate e uísque. Às 16h45, é a vez da coordenadora do curso de Gastronomia da Faculdade Senac em Caruaru, Lorena Souza, com receitas que valorizam sabores da gastronomia pernambucana.

Às 18h, Heleno Junior retorna para mostrar como se faz um bolo de amêndoas sem glúten com geleia de damasco, cúrcuma e creme de café. Encerrando as atividades, às 19h15, a chef Catarina Guedes mostra a receita "Choux Cream Tropical".

Enquanto isso, no Espaço do Conhecimento haverá programação com mesas-redondas abordando temas como confeitaria inclusiva para um público diverso e novas possibilidades para inovação na panificação doce.

Além de tudo isso, as crianças também serão contemplada com oficinas lúdicas no Espaço Kids. As atividades incluem a oficina "Camadinhas sem Segredo", com a confeiteira Ana Amélia; "Mão na Fruta: Colorindo Sabores", conduzida pelo docente Allan Matheus; e "Transformando Biscoito em Experiência", com a professora Fabi Beltrão.

SERVIÇO

2ª Feira de Confeitaria Sena

Data: 13 a 15 de agosto

Horário: 14h às 21h

Local: Recife Expo Center (Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife)

Inscrições e programação completa: https://www.pe.senac.br/confeitaria/index.html

Mais informações: (81) 3413-6666

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