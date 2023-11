Chef Claude Troisgros ensina como fazer a receita preferida de Napoleão Bonaparte

A- A+

“Napoleão”, novo épico de Ridley Scott protagonizado por Joaquin Phoenix, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (23). Para o público sentir o gostinho da França, o chef Claude Troisgros, em parceria com a Sony Pictures Brasil, ensina a receita do Frango à Marengo, prato favorito de Napoleão Bonaparte.

Confira:



Reza a lenda que após uma difícil batalha na cidade italiana de Marengo, o chef do imperador preparou um banquete para comemorar a vitória dos franceses com ingredientes locais. Batizado de Frango à Marengo, a receita caiu no gosto de Napoleão, que passou a degustar a receita sempre que vencia alguma guerra.



Frango à Marengo



Ingredientes:



- 1 frango caipira

- Sal

- Pimenta do moedor

- 2 colher de sopa de farinha de trigo

- 2 colheres de sopa de azeite

- 1 colher de sopa de manteiga

- 10 camarões médios descascados e cortados no meio

- 8 mini cebolas cortadas em dois

- 2 dentes de alho fatiados

- 10 cogumelos de Paris bem frescos e cortados em 04

- 1 bouquet garni

- 200 ml vinho branco

- 4 tomates pelata picadas

- 1 colher de sopa de concentrado de tomate

- 400ml bom caldo de frango

- Salsa picada



Modo de Preparo

- Desossar o frango e cortar coxas e peitos em 8 pedaços

- Temperar os pedaços de frango com sal e pimenta passar na farinha de trigo

- Esquentar o azeite, colocar a manteiga, e fritar o frango até ele ficar bem tostadinho. Retirar e Guardar

- Temperar os camarões e fritar na mesma panela com manteiga. Retirar e guardar.

- Colocar na mesma panela as cebolas, alho e bouquet garni. Deixar suar

- Juntar os cogumelos e deixar cozinhar mais 5 minutos

- Deglacear com vinho branco e juntar os tomates picados e tomate concentrado. Reduzir

- Colocar o frango de volta e cobrir com o caldo. Deixar cozinhar tampado por 20 minutos

- Juntar os camarões, tampar e deixar cozinhar mais 5 minutos

- Colocar a salsa

OVOS

- 2 colheres sopa de manteiga

- 04 ovos

- Sal

- Fritar na manteiga os ovos. Temperar

PÃO

- 4 fatias de pão de forma

- 2 colheres de sopa de manteiga

- Cortar o pão em formato triangular

- Tostar na manteiga



TOQUE FINAL

- Colocar o frango à Marengo numa travessa

- Decorar com pão de forma tostado e os ovos fritos

