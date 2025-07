Chef Claude Troisgros lança menu degustação em seu Chez Claude, em São Paulo

A- A+

Claude Troisgros assina jantar especial em seu Chez Claude, em São Paulo, no próximo dia 22 de julho. Na ocasião, um dos mais famosos cozinheiros do país, vai comandar um menu degustação inédito, que pode ainda ser reforçado com harmonização enológica.

O menu degustação será incorporado na definitivamente ao restaurante paulistano.

O evento ocorrerá na Sala de Eventos do Le Quartier, dentro do complexo gastronômico de Claude na capital paulista. Além do Chez Claude, o espaço também abriga o Bistrot du Quartier, o Bar du Quartier e o Bar du Fromage Président.

O jantar

O menu de Troisgros terá sete tempos, reunindo clássicos do chef francês com criações autorais. "Este menu reflete o que venho construindo ao longo da minha trajetória como chef - uma verdadeira viagem de sabores que une o clássico com o inovador. A ideia é surpreender e explorar novos horizontes, ressaltando o DNA da cozinha do Chez Claude, que combina ingredientes e técnicas de todos os cantos do mundo", explicou Claude.

A degustação começa com a Ostra & Tucupi, seguido do atum servido com melancia e caviar. A vieira que acompanha gohan, pupunha e dashi de cebola, antecede o clássico salmão com creme de azedinha, receita que foi apresentada pela primeira vez pela família Troisgros em 1968.



O magret de pato, acompanhado de risoni com molho de laranja, e o poivre vert finaliza a etapa de pratos salgados.



O granité champagne cassis ajuda a limpar o paladar para receber a última sobremesa: uma mousse de chocolate finalizada com azeite de oliva, farofa e flor de sal.

A harmonização de vinhos é opcional e contará com os rótulos Cava Potell, Los Boldos Tradicion Sauvignon Blanc, Mataojo Albarino Fresco, CT Chardonnay, Chateau Puycarpin e Sanderman Twany 10 anos.

SERVIÇO

Menu degustação de Claude Troisgros

Quando: 22 de julho, a partir das 20h

Onde: Sala de Eventos Chez Claude - Rua Professor Tamandaré de Toledo, 25, São Paulo

Preço: menu degustação de sete tempos: R$ 565 + harmonização de vinhos: R$ 235 - pagamento 100% antecipado

Reservas: Bruno - (11) 3071-4228

