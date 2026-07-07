Chef Claudia Krauspenhar recebe Alex Atala para jantar a quatro mãos em Curitiba; confira
Menu do projeto "Abrindo a K.sa", em 9 de julho, terá menu degustação assinado pelos dois chefs
A chef Claudia Krauspenhar recebe o chef Alex Atala em seu restaurante K.Sa, em Curitiba, para um jantar a quatro mãos na próxima quinta-feira, 9 de julho, às 19h. A iniciativa integra o projeto "Abrindo a K.sa", criado em 2022 por Claudia para promover encontros entre chefs convidados e o público curitibano.
Segundo a chef, a ideia do "Abrindo a K.sa" é incentivar o intercâmbio gastronômico, reunindo profissionais da cozinha de diferentes regiões do Brasil em experiências que valorizam ingredientes nacionais, produtores locais e a troca de conhecimentos.
Leia também
• Restaurante Quitéria, no Rio de Janeiro, celebra a brasilidade sem afetação
• Manu Buffara estreia menu "Elemento 2026", em seu restaurante em Curitiba
• Sâmia Emerenciano abre exposição com memórias de Angola, no restaurante Cá-Já
Nesta edição, Claudia Krauspenhar e Alex Atala assinam um menu degustação exclusivo (sob consulta). O jantar custa R$ 550 por pessoa, com opção de harmonização com vinhos por R$ 230.
SERVIÇO
“Abrindo a K.sa – Jantar a quatro mãos com Alex Atala e Claudia Krauspenhar”
Quando: quinta-feira (9), às 19h
Onde: K.Sa Restaurante – Rua Fernado Simas, 260, Bigorrilho, Curitiba (PR)
Menu degustação: R$ 550 por pessoa + taxa de serviço (bebidas à parte)
Harmonização com vinhos (opcional): R$ 230 por pessoa
Reservas: (41) 32253444
Informações: @k.sarestaurante