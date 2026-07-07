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curitiba Chef Claudia Krauspenhar recebe Alex Atala para jantar a quatro mãos em Curitiba; confira Menu do projeto "Abrindo a K.sa", em 9 de julho, terá menu degustação assinado pelos dois chefs

A chef Claudia Krauspenhar recebe o chef Alex Atala em seu restaurante K.Sa, em Curitiba, para um jantar a quatro mãos na próxima quinta-feira, 9 de julho, às 19h. A iniciativa integra o projeto "Abrindo a K.sa", criado em 2022 por Claudia para promover encontros entre chefs convidados e o público curitibano.

Segundo a chef, a ideia do "Abrindo a K.sa" é incentivar o intercâmbio gastronômico, reunindo profissionais da cozinha de diferentes regiões do Brasil em experiências que valorizam ingredientes nacionais, produtores locais e a troca de conhecimentos.

Nesta edição, Claudia Krauspenhar e Alex Atala assinam um menu degustação exclusivo (sob consulta). O jantar custa R$ 550 por pessoa, com opção de harmonização com vinhos por R$ 230.



SERVIÇO

“Abrindo a K.sa – Jantar a quatro mãos com Alex Atala e Claudia Krauspenhar”

Quando: quinta-feira (9), às 19h

Onde: K.Sa Restaurante – Rua Fernado Simas, 260, Bigorrilho, Curitiba (PR)

Menu degustação: R$ 550 por pessoa + taxa de serviço (bebidas à parte)

Harmonização com vinhos (opcional): R$ 230 por pessoa

Reservas: (41) 32253444

Informações: @k.sarestaurante



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