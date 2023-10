A- A+

Sabores Chef Danilo Vieira é o destaque do Comida de Jardim, neste sábado (7), na Casa Estação da Luz No menu, pasteis de camarão com vatapá e uma super panelada de frutos do mar, ao som do Dj Pepe Jordão

Uma das revelações da nova cozinha pernambucana, o chef Danilo Vieira é o convidado da próxima edição do projeto Comida de Jardim, no próximo sábado (7), na Casa Estação da Luz, em Olinda (Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo), a partir das 16h.



No evento, Danilo vai apresentar o um menu com pasteis de camarão com vatapá e uma super panelada de frutos do mar. No comando musical do evento gastronômico, o Dj Pepe Jordão.

Para participar da degustação, é preciso fazer reserva pelo telefone (81) 99993-1331. O valor do couvert artístico será R$ 20,00.

Menu:

Panelada de Frutos do Mar 59$

Pastel de vatapá de camarão 23$



Serviço:

Comida de Jardim com o chef Danilo Vieira + Dj Pepe Jordão

Sábado, 7 de outubro.

Casa Estação da Luz

Abertura da da casa: 16h

Reservas: (81) 99993-1331

Encerramento da casa: 22h

Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

Couvert 20,00

Instagram: Casa Estação da Luz | Chef Danilo Vieira

