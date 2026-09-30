"Chef de Alto Nível" divulga os primeiros participantes da nova edição do reality

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A TV Globo começou a divulgar os participantes escolhidos para a nova edição do "Chef de Alto Nível". Segundo a emissora, o anúncio será feito até o dia 9 de outubro, sendo três participantes revelados por dia, um de cada categoria: profissionais, amadores e da internet. O reality tem estreia marcada para o dia 13. Confira os nomes:

Alexandre Afonso

Cozinheiro profissional

Nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Alexandre Afonso, de 31 anos, hoje vive em Várzea Grande, no Mato Grosso. Chef de cozinha com dez anos de experiência profissional, começou a relação com a comida observando o avô. Formou-se em Gastronomia na Argentina. Em Buenos Aires, permaneceu por três anos e meio no restaurante Don Julio. Em 2023, voltou ao Brasil para integrar o Lasai, no Rio de Janeiro. Trabalhou no Toroari Cozinha Nativa, em Cuiabá (MT), por 2 anos.



Deborah Pataxó

Cozinheira da internet

Deborah Pataxó, de 32 anos, nasceu em Alcobaça, na Bahia, e mora na capital do Rio de Janeiro. Criadora de conteúdo e personal chef, apresenta seu trabalho no perfil @alecrimbaiano. De família indígena Pataxó, cresceu em um bairro pesqueiro, em uma casa à beira do rio. Começou a cozinhar ainda criança, especialmente frutos do mar, e atua profissionalmente há cerca de cinco anos. Formada primeiro em Direito e depois em Gastronomia, criou em 2020 o perfil autoral nas redes, no qual compartilha conteúdos sobre alimentação indígena, receitas e sua rotina profissional.

Dudu Teruszkin

Cozinheiro amador

Dudu Teruszkin, de 36 anos, nasceu e vive na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Formado em Publicidade, se encontrou como celebrante de casamentos, função que exerce hoje. A paixão pela cozinha surgiu durante um intercâmbio nos Estados Unidos, quando trabalhou lavando pratos em um restaurante e teve seu primeiro contato com uma cozinha profissional. Em casa, prepara refeições quase todos os dias para a esposa, os filhos e a sogra e vê esse momento como uma forma de conexão familiar. Afirma ter facilidade com carnes e sabores asiáticos.



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