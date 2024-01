A- A+

BBB 24 Chef de cozinha ensina como fazer pratos criativos com ingredientes da Xepa do BBB O ambiente restrito e os ingredientes limitados podem se transformar em um desafio gastronômico, mas pode ser superado sabendo usar bem os insumos

Em meio ao confinamento no Big Brother Brasil, os participantes que se encontram na Xepa precisam saber cozinhar com ingredientes baratos e a melhor forma de não passar sufoco para se alimentar é usar a criatividade culinária. O ambiente restrito e os ingredientes limitados podem se transformar em um desafio gastronômico onde as mentes brilhantes dos competidores se unem para criar pratos saborosos e surpreendentes.



Para aqueles que imaginam como seria estar na Xepa do BBB, a pergunta que fica é: "O que você faria de receita?". Para responder a essa questão, a especialista em gastronomia e chef de cozinha da Combrasil, Fernanda Ferreira compartilhou algumas receitas inovadoras e acessíveis que seriam perfeitas para a difícil situação da Xepa.



A chef destaca que, na cozinha da Xepa, a palavra-chave é "inovação". "A escassez de ingredientes pode ser a inspiração para pratos verdadeiramente extraordinários. Na culinária, desafios como esses nos obrigam a pensar fora da caixa e experimentar novas combinações", afirma Fernanda Ferreira.

RECEITAS DA XEPA

Feijão com rabada:

Ingredientes:

04 xicaras de chá de feijão carioca

500g rabo

01 dose de cachaça

02 cebolas

08 dentes de alho

02 tomates

02 folhas de louro

Pimenta-do-reino e cominho a gosto

Sal a gosto

Óleo

Modo de preparar:

Deixe o feijão carioca de molho e reserve. Coloque em uma panela o rabo picado nas juntas, cubra com água e a dose de cachaça e deixe até ferver. Depois retire e escorra bem. Em uma panela de pressão, refogue com óleo, uma cebola e cinco dentes de alho picadinho, depois acrescente os tomates picados grosseiramente, os temperos e o louro. Acrescente o rabo aferventados e escorridos, acerte o sal e complete com a água fervente.

Cozinhe na pressão por aproximadamente 45 minutos ou até a carne desgrudar do osso. Cozinhe o feijão, depois tempere com 1 cebola, 3 dentes de alho e sal, cozinhe mas deixe com bastante caldo. Depois de pronto, junte o feijão e a rabada, deixe apurar. Sirva com Arroz e farinha pronta de bacon.

Arroz com moela

Ingredientes:

02 xícaras de chá de arroz

300g de moela

02 colheres de sopa de óleo

01 cebola

02 dentes de alho

01 cenoura

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo, refogue a cebola, o alho e a moela, cubra com água e cozinhe por 20 minutos na pressão. Com a moela cozida, acrescente arroz, o açafrão, a cenoura, o sal e a pimenta do reino. Tampe a panela, cozinhe por 4 minutos na pressão. Deixe a pressão sair e está pronto para servir.

Arroz doce de laranja

Ingredientes:

01 xícara de chá arroz

03 xícaras de chá leite em pó

01 xícara de chá açúcar

01 pitada de sal

Casca de 1 laranja

Suco de 1 laranja

Canela em pau a gosto

Modo de preparar:

Em uma panela cozinhe em fogo médio o arroz com leite em pó, açúcar, a casca da laranja sem a parte branca e a pitada de sal, cubra com água e vá mexendo até o arroz ficar quase cozido e o leite começar a engrossar. Adicione o suco da laranja, e a canela em pau e continue mexendo para que o arroz absorva o suco e fique cremoso. Retire a casca de laranja e a canela em pau da panela, leve para geladeira por 2 horas para gelar. Coloque raspinhas de laranja por cima e está pronto para servir.

Sorvete de banana com goiabada



Ingredientes:

04 bananas

03 fatias de goiabada

04 colheres de sopa de água



Modo de preparar:

Pique as bananas e leve para o congelador. Depois de congeladas, processe até ficar homogêneo. Em uma panela coloque a goiabada picada e a água, deixe derreter até virar uma calda. Em um recipiente coloque a banana processada e misture delicadamente a calda da goiabada para que fique em alguns pontos, fica marmorizado. Leve mais para o congelador para gelar mais um pouco e depois é só servir.

