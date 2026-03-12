Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RENÚNCIA

Chef do Noma, um dos restaurantes mais famosos do mundo, anuncia demissão após denúncias de abusos

Relatos publicados pela imprensa e por ex-funcionários descrevem episódios de violência e humilhação no estabelecimento de Copenhague

Reportar Erro
Chef Rene Redzepi, confundador do Noma, se afasta do cargo após denúncias de abusosChef Rene Redzepi, confundador do Noma, se afasta do cargo após denúncias de abusos - Foto: Thibault Savary/AFP

O chef dinamarquês René Redzepi, cofundador do Noma — várias vezes considerado o melhor restaurante do mundo — anunciou nesta quinta-feira sua renúncia (12) após denúncias de abusos.

“Depois de mais de duas décadas construindo e dirigindo este restaurante, decidi me afastar”, escreveu Redzepi no Instagram.

O jornal The New York Times publicou no fim de semana relatos detalhados de testemunhas sobre abusos ocorridos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública entre 2009 e 2017.

Leia também

• Violência psicológica é a forma de abuso mais percebida por ginecologistas, diz pesquisa

• O que acontece com desembargador de MG afastado após supostos casos de abuso sexual

“Tenho me esforçado para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar sua cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado”, admitiu Redzepi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Rene Redzepi (@reneredzepinoma)


Relatos de ex-funcionários
O ex-chefe do laboratório de fermentação do Noma, Jason Ignacio White, começou a publicar mensagens nas redes sociais relatando abusos que teria presenciado no restaurante.

“O Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que criou uma cultura de medo, abuso e exploração”, escreveu White no Instagram.

Restaurante de fama mundial
O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas “nordisk” (nórdico) e “mad” (comida). O Noma abriu em 2003, em um antigo cais no centro de Copenhague.

O restaurante fechou em 2016 e reabriu dois anos depois em uma nova localização nos arredores da capital dinamarquesa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter