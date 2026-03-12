A- A+

RENÚNCIA Chef do Noma, um dos restaurantes mais famosos do mundo, anuncia demissão após denúncias de abusos Relatos publicados pela imprensa e por ex-funcionários descrevem episódios de violência e humilhação no estabelecimento de Copenhague

O chef dinamarquês René Redzepi, cofundador do Noma — várias vezes considerado o melhor restaurante do mundo — anunciou nesta quinta-feira sua renúncia (12) após denúncias de abusos.

“Depois de mais de duas décadas construindo e dirigindo este restaurante, decidi me afastar”, escreveu Redzepi no Instagram.

O jornal The New York Times publicou no fim de semana relatos detalhados de testemunhas sobre abusos ocorridos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública entre 2009 e 2017.

“Tenho me esforçado para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar sua cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado”, admitiu Redzepi.



Relatos de ex-funcionários

O ex-chefe do laboratório de fermentação do Noma, Jason Ignacio White, começou a publicar mensagens nas redes sociais relatando abusos que teria presenciado no restaurante.

“O Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que criou uma cultura de medo, abuso e exploração”, escreveu White no Instagram.

Restaurante de fama mundial

O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas “nordisk” (nórdico) e “mad” (comida). O Noma abriu em 2003, em um antigo cais no centro de Copenhague.

O restaurante fechou em 2016 e reabriu dois anos depois em uma nova localização nos arredores da capital dinamarquesa.

