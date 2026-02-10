A- A+

receita Chef em casa: faça uma massa com cogumelos prática e rápida, veja receita Receita serve duas pessoas e ganha um toque especial com shimeji preto ou branco

Leia também

• Dia do Bolo de Cenoura: aprenda receita numa versão brûlée do queridinho do paladar brasileiro

• Aprenda a fazer um pão de queijo rápido e prático em casa

• Fit: aprenda a receita passo a passo de uma torta saudável de ratatouille

Se você quer se arriscar como chef de cozinha, que tal copiar a receita de massa com cogumelos desenvolvida pelo departamento de culinária da Galo, que leva macarrão de sêmola e shimeji?

O preparo é simples, não exige muita prática, e serve duas pessoas tranquilamente.



Para aumentar a quantidade de porções, a dica é fazer a duplicação dos ingredientes - para quatro pessoas, para seis, de forma proporcional.

É importante também seguir as instruções de cozimento do macarrão constantes na embalagem, que são sempre exatas.

RECEITA

Tortiglioni com cogumelos

Ingredientes:

1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo tortiglioni

2,5 litros de água

1 colher de chá de sal

Fios de azeite a gosto

2 dentes de alho fatiados

2 xícaras de chá de shimeji preto ou branco

3 colheres de sopa de shoyu

1 colher de café de amido de milho

1 xícara de chá de caldo de legumes

2 talos de cebolinha fatiados

Gergelim a gosto

Modo de preparo:

Coloque em uma frigideira o azeite, o alho e deixe dourar

Junte o shimeji, tempere com shoyu e deixe ferver

Misture o amido e o caldo de legumes

Cozinhe por 3 minutos

Coloque em uma panela a água, o sal e deixe ferver

Coloque o macarrão e deixe cozinhar conforme a embalagem

Escorra e junte ao molho

Finalize com cebolinha fatiada e gergelim

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: duas porções



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também