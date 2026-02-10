Chef em casa: faça uma massa com cogumelos prática e rápida, veja receita
Receita serve duas pessoas e ganha um toque especial com shimeji preto ou branco
Se você quer se arriscar como chef de cozinha, que tal copiar a receita de massa com cogumelos desenvolvida pelo departamento de culinária da Galo, que leva macarrão de sêmola e shimeji?
O preparo é simples, não exige muita prática, e serve duas pessoas tranquilamente.
Para aumentar a quantidade de porções, a dica é fazer a duplicação dos ingredientes - para quatro pessoas, para seis, de forma proporcional.
É importante também seguir as instruções de cozimento do macarrão constantes na embalagem, que são sempre exatas.
RECEITA
Tortiglioni com cogumelos
Ingredientes:
1/2 pacote de macarrão de sêmola tipo tortiglioni
2,5 litros de água
1 colher de chá de sal
Fios de azeite a gosto
2 dentes de alho fatiados
2 xícaras de chá de shimeji preto ou branco
3 colheres de sopa de shoyu
1 colher de café de amido de milho
1 xícara de chá de caldo de legumes
2 talos de cebolinha fatiados
Gergelim a gosto
Modo de preparo:
Coloque em uma frigideira o azeite, o alho e deixe dourar
Junte o shimeji, tempere com shoyu e deixe ferver
Misture o amido e o caldo de legumes
Cozinhe por 3 minutos
Coloque em uma panela a água, o sal e deixe ferver
Coloque o macarrão e deixe cozinhar conforme a embalagem
Escorra e junte ao molho
Finalize com cebolinha fatiada e gergelim
Tempo de preparo: 40 minutos
Rendimento: duas porções
*Com informações da assessoria de imprensa