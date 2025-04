Chef pernambucano Emanuel Sávio assina dois novos pratos para restaurantes Celeiro, em Portugal

A- A+

O chef pernambucano Emanuel Sávio assina dois novos pratos no menu dos restaurantes Celeiro, em Portugal. As duas novidades, que podem ser provadas a partir desta terça-feira (8), levam um gostinho da culinária brasileira.

Uma das receitas é o Tofu Cremoso, disponível às segundas-feiras. Inspirado no português Bacalhau com Natas, o prato apresenta base de batata doce assada, camada de tofu desfiado e azeitonas pretas, tudo envolvido num bechamel aveludado com um topping de caju crocante.

Outra criação do chef é a Feijoada à Brasileira, uma reinvenção do clássico, que pode ser encontrada no restaurante às sextas-feiras. Em uma versão 100% vegetal, a feijoada é servida acompanhada de couve, arroz e farofa de cebola com caju.





Um terceiro prato já está a caminho. Em breve, uma releitura do tradicional Baião de Dois se juntará ao menu do Celeiro. As novas receitas estarão disponíveis em todas as lojas com restaurante no país.

Destaques no MasterChef Brasil 10, o Chef Emanuel é reconhecido pelo trabalho de reinvenção da culinária tradicional, dando um toque contemporâneo aos pratos inspirados nas receitas da avó.

