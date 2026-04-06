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Carne Chef ensina dicas para quem quer preparar o churrasco perfeito em casa; confira Orientações vão desde o processo de limpeza da carne até a forma correta de conduzir o preparo na churrasqueira

Ter uma carne de qualidade não garante que o churrasco será perfeito, certo? Pois essa é a lógica de quem lida com a preparação de cortes especiais na brasa e que pode dar dicas úteis para ninguém fazer feio naquele almoço de domingo.

Para começar

Segundo o chef e empresário Caio Fontenelle, um dos primeiros passos a se ter atenção se chama “toalete” da carne, ou seja, o processo de limpeza que consiste em retirar membranas, peles e fibras mais rígidas que ficam na parte externa do corte.

“É importante liberar a carne dessas fibras extramusculares, aquelas pelanquinhas que ficam por fora. Quando elas ficam na peça, a carne tende a envergar e torcer no calor do braseiro, o que deixa o corte mais tensionado e, consequentemente, mais duro”, explica.

A forma de conduzir o preparo na churrasqueira também influencia na maciez. Cortes mais grossos ou peças inteiras, por exemplo, se beneficiam de fogo mais baixo e tempo maior de preparo, permitindo que a carne asse por dentro sem ressecar. Já carnes cortadas em bifes ou porções menores pedem calor mais alto e preparo mais rápido, geralmente mais próximas da brasa.

Na sequência

O momento de salgar a carne também deve ser observado. De acordo com Caio Fontenelle, esse momento deve ser feito depois que a carne já estiver selada no fogo, para ajudar a preservar os sucos naturais da peça.



Outra dica simples é usar uma pequena quantidade de óleo antes de levar a carne à churrasqueira. O objetivo não é encharcar o corte, mas criar uma leve camada de proteção.

Muita gente acredita que após retirar a carne da churrasqueira, o trabalho está finalizado. No entanto, o chef chama atenção para dois momentos importantes e que podem fazer toda a diferença no resultado da peça. O primeiro é respeitar o tempo de descanso da carne após sair da grelha. Deixá-la repousar por alguns minutos antes de cortar ajuda a redistribuir os sucos internos, mantendo a carne mais suculenta.

A segunda orientação é para o momento do corte. Fontenelle destaca a importância de reparar no sentido das fibras da carne.

Com informações da assessoria de imprensa!

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