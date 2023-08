Chef ensina fazer a tradicional peixada pernambucana. Confira a receita

A- A+

Todo pernambucano que se preze já provou de uma boa peixada com bastante caldo, legumes cozidos, ovos e pirão. É comida de "sustança", que surgiu da variação do tradicional cozido português, trocando a carne bovina pelo pescado.

O curioso é que para este prato não há distinção de dia ou horário. Seu caldo revigorante está entre os mais desejados para um dia intenso de calor ou mesmo de frio. Culpa dos temperos naturais à base de sal, pimenta e ervas, que enaltecem o preparo com batata, cenoura, jerimum, maxixe e muito mais.

Mas para ninguém perder tempo na cozinha, a dica do chef Alcindo Queiroz, do restaurante Patuá, em Olinda, é preparar um caldo-base, feita com cabeça do peixe, e reservar. No congelador pode durar até dois meses.



Confira a receita completa:

Para o caldo

1 cabeça de peixe de sua preferência

1 limão

1 tomate cortado ao meio

1 cebola cortada em 4

¼ de pimentão cortado em cubos

Coentro e cebolinha a gosto

Tempero a gosto: colorífico, cominho, pimenta-do-reino e sal



Preparo

Lave a cabeça, passe limão e sal e leve em uma panela funda com todos os demais ingredientes. Cubra com água, tempere, deixe ferver e cozinhe por 20 minutos. Espere esfriar, cate a carne da cabeça, coe o caldo e reserve.



Para a peixada

1kg de filé de peixe (opção: pescada amarela)

500 ml de leite de coco natural

1 litro de caldo de peixe

1 cebola picada em cubos

2 dentes de alho picados

2 batatas inglesas

1 chuchu

2 cenouras

4 maxixes

1 pedaço de jerimum

12 unidades de vargens

¼ de repolho branco

azeite a gosto

2 ovos cozidos

Coentro a gosto

Temperos a gosto



Preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho em azeite, acrescente os legumes e o caldo de peixe, e metade do leite de coco. Tempere a gosto e cozinhe até o ponto desejado dos legumes.Quando estiverem cozidos, acrescente o restante do leite de coco e regule os temperos.



Em uma frigideira (com tampa), sele o filé de peixe em azeite (temperado com sal e pimenta-do-reino) até ficar macio. Acrescente um pouco do caldo dos legumes e deixe cozinhar por 5 minutos. Monte a sua peixada em uma travessa. Sirva com arroz pirão e farofinha.





