FERNANDO DE NORONHA

Chef Fernando Pavan, do Nannai, recebe Auricélio Romão, do Cacimba, em Fernando de Noronha

Cozinheiros irão assinar juntos um jantar harmonizado e uma feijoada especial, em 9 de janeiro

Fernando Pavan receberá Auricélio Romão, em Fernando de Noronha - Foto: Camila Florencio/Divulgação; Divulgação

O projeto gastronômico da rede Nannai, o Nannai Harmonniza, dá o start em sua edição de 2026 já no dia 9 de janeiro, na unidade de Fernando de Noronha.

O chef executivo do Nannai, Fernando Pavan, vai receber o chef Auricélio Romão, dono do restaurante Cacimba, também em Noronha, para assinarem juntos o menu de um jantar harmonizado com seleção enológica. 

Cardápio
O Nannai Harmonniza terá cinco etapas, começando com o trio de boas-vindas com caldinho de abóbora e gorgonzola, pimenta de cheiro e azeite de coentro, camarão com banana da terra e molho thai, e quibe de peixe com aïoli e picles de maxixe, seguido por salada fria de lagosta e mini lula. 

Na fase de pratos principais, será a vez do peixe empanado com tagliatelle de cenoura e molho de camarão, e costela de dianteiro com pirão de queijo e molho de rapadura. 

Fechando o jantar a quatro mãos, os chefs reunirão suas especialidades açucaradas: churros com sorvete de doce de leite, cocada de forno e torta de abóbora com ganache de chocolate.  

O day after
Já no dia seguinte, 10, Pavão e Romão repetem a parceria, só que dessa vez em outro desembarque - no restaurante Cacimba -, pilotando uma super feijoada. 

O Nannai Harmonniza será aberto a não hóspedes. 
 
SERVIÇO
Nannai Harmonnniza 
Fernando Pavan recebe Auricélio Romão
Quando: 9 de janeiro de 2026,  às 20h 
Onde: Nannai Noronha - Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha 
Valor: R$ 680, por pessoa, incluindo com harmonização de vinhos 
Reservas: (81) 98690-0903 
 

*Com informações da assessoria de imprensa

