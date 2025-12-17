A- A+

FERNANDO DE NORONHA Chef Fernando Pavan, do Nannai, recebe Auricélio Romão, do Cacimba, em Fernando de Noronha Cozinheiros irão assinar juntos um jantar harmonizado e uma feijoada especial, em 9 de janeiro

Leia também

• Confira opções nutritivas e refrescantes de drinques sem álcool para o fim do ano

• Ceia de Natal: saiba onde encomendar as comidas de final de ano

O projeto gastronômico da rede Nannai, o Nannai Harmonniza, dá o start em sua edição de 2026 já no dia 9 de janeiro, na unidade de Fernando de Noronha.

O chef executivo do Nannai, Fernando Pavan, vai receber o chef Auricélio Romão, dono do restaurante Cacimba, também em Noronha, para assinarem juntos o menu de um jantar harmonizado com seleção enológica.

Cardápio

O Nannai Harmonniza terá cinco etapas, começando com o trio de boas-vindas com caldinho de abóbora e gorgonzola, pimenta de cheiro e azeite de coentro, camarão com banana da terra e molho thai, e quibe de peixe com aïoli e picles de maxixe, seguido por salada fria de lagosta e mini lula.

Na fase de pratos principais, será a vez do peixe empanado com tagliatelle de cenoura e molho de camarão, e costela de dianteiro com pirão de queijo e molho de rapadura.

Fechando o jantar a quatro mãos, os chefs reunirão suas especialidades açucaradas: churros com sorvete de doce de leite, cocada de forno e torta de abóbora com ganache de chocolate.

O day after

Já no dia seguinte, 10, Pavão e Romão repetem a parceria, só que dessa vez em outro desembarque - no restaurante Cacimba -, pilotando uma super feijoada.

O Nannai Harmonniza será aberto a não hóspedes.



SERVIÇO

Nannai Harmonnniza

Fernando Pavan recebe Auricélio Romão

Quando: 9 de janeiro de 2026, às 20h

Onde: Nannai Noronha - Rod. BR-363 - Vila Do Sueste, Fernando de Noronha

Valor: R$ 680, por pessoa, incluindo com harmonização de vinhos

Reservas: (81) 98690-0903



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também