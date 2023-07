A- A+

GRAVATÁ Chef Furetti assina amanhã, 20/7, jantar no restaurante No Jardim, no Agreste de Pernambuco Cardápio do evento especial, em Gravatá, será com pratos italianos e música ao vivo

Leia também

• Conheça 10 curiosidades sobre chocolate que podem surpreender; confira

• Claude Troisgros assina azeite brasileiro produzido no Rio Grande do Sul; saiba qual

Na próxima sexta-feira, 21 de julho, o restaurante No Jardim, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, vai receber o chef Rocini Furetti, dono dos restaurantes Furetti Cucina, no Recife.

Jantar à moda italiana

O jantar "Noite Italiana na Serra" terá, obviamente, massas tradicionais e um toque para agradar o pernambucano: Filleto Chianti, filé preparado com redução de vinho Chianti; Cacio e Pepe com Camarão; Al Limone com Camarão e Risoto di Formaggio. As sobremesas serão preparadas por Ju Farias.



A noite será embalada por música tradicional italiana com Pedro Mattana.

SERVIÇO

No Jardim recebe chef Furetti

Quando: 21 de julho

Onde: No Jardiim, em Gravatá

Reservas e informações: (81) 99709-3115

Veja também

ATUM Hoje, 20, e amanhã, 21, tem jantar especial com atum no Voar e Arvo; saiba mais