Chef Janaína Torres recebe o "Community Spirit Award", premiação do La Liste 2027
Janaína é a primeira brasileira a ser reconhecida nesta categoria além da única do Brasil dentre os 13 prêmios especiais deste ano
A chef Janaína Torres foi agraciada, nesta segunda (23), em Paris, com o La Liste Special Award 2027 - Community Spirit Award, que destacou seu projeto “À Brasileira”. A premiação é uma das principais distinções da gastronomia mundial.
Janaína é a primeira brasileira a ser reconhecida nesta categoria – além da única do Brasil dentre os 13 prêmios especiais deste ano. O Community Spirit Award reconhece anualmente projetos liderados por um chef, restaurateur ou organização que apoia sua comunidade ou uma causa.
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“É com muita emoção que recebo esse reconhecimento tão inesperado, por um projeto que não trata a comida como entretenimento ou mercado de luxo, mas como ferramenta de pesquisa, estudo e desenvolvimento cultural e educativo. É um trabalho de pesquisa que se inspira na cozinha milenar brasileira e atravessa a história, trazendo a chegada de outros povos do mundo e todas as contribuições migratórias de memórias, tradições, resgate e celebrações”, explica a chef.
“É um mundo inteiro que vive sua própria cultura, mas com uma forma única de se misturar, viver, ouvir, sentir, lembrar e comer À Brasileira”, finaliza.
O La Liste funciona como um guia gastronômico, oferecendo um ranking global exclusivo, fundamentado em dados, dos melhores restaurantes e hotéis, acessível a qualquer momento por meio de seu aplicativo. Ele compila milhares de publicações, com cerca de 1.800 fontes internacionais e milhões de avaliações online.
"À Brasileira"
Inspirado nas tradições culinárias que permeiam cozinhas domésticas, feiras e mercados populares de Norte a Sul do país, o “À Brasileira” busca resgatar, preservar, valorizar e reinterpretar receitas, ingredientes e técnicas que representam os “modos de fazer” criados e aperfeiçoados no Brasil.
Por meio do projeto, Janaína Torres promove uma imersão nas raízes culturais da culinária nacional para compreender, com mais profundidade, nossos hábitos alimentares e a comida como ferramenta de educação e transformação social, mapeando saberes, produtores e ingredientes regionais em vários estados.
A chef investiga ingredientes nativos, tais como o cubiu, variedades de feijões, bebidas fermentadas, territórios e processos milenares neles instalados.
Além disso, o “À Brasileira” já foi levado a países como Rússia, França, Singapura, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Itália, El Salvador, Bolívia, Tailândia, chegando a mais de 50 cidades em todo o mundo até o momento.
O projeto também se baseia na troca direta entre cozinheiros e estabelecimentos locais, por meio de mentorias e consultorias, voluntárias e planejadas, que valorizam a identidade regional. Essa atuação acontece em menus, almoços e jantares, ocupando diversos espaços gastronômicos.