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Sabores Chef Janaína Torres recebe o "Community Spirit Award", premiação do La Liste 2027 Janaína é a primeira brasileira a ser reconhecida nesta categoria além da única do Brasil dentre os 13 prêmios especiais deste ano

A chef Janaína Torres foi agraciada, nesta segunda (23), em Paris, com o La Liste Special Award 2027 - Community Spirit Award, que destacou seu projeto “À Brasileira”. A premiação é uma das principais distinções da gastronomia mundial.



Janaína é a primeira brasileira a ser reconhecida nesta categoria – além da única do Brasil dentre os 13 prêmios especiais deste ano. O Community Spirit Award reconhece anualmente projetos liderados por um chef, restaurateur ou organização que apoia sua comunidade ou uma causa.

“É com muita emoção que recebo esse reconhecimento tão inesperado, por um projeto que não trata a comida como entretenimento ou mercado de luxo, mas como ferramenta de pesquisa, estudo e desenvolvimento cultural e educativo. É um trabalho de pesquisa que se inspira na cozinha milenar brasileira e atravessa a história, trazendo a chegada de outros povos do mundo e todas as contribuições migratórias de memórias, tradições, resgate e celebrações”, explica a chef.



“É um mundo inteiro que vive sua própria cultura, mas com uma forma única de se misturar, viver, ouvir, sentir, lembrar e comer À Brasileira”, finaliza.

O La Liste funciona como um guia gastronômico, oferecendo um ranking global exclusivo, fundamentado em dados, dos melhores restaurantes e hotéis, acessível a qualquer momento por meio de seu aplicativo. Ele compila milhares de publicações, com cerca de 1.800 fontes internacionais e milhões de avaliações online.

"À Brasileira"

Inspirado nas tradições culinárias que permeiam cozinhas domésticas, feiras e mercados populares de Norte a Sul do país, o “À Brasileira” busca resgatar, preservar, valorizar e reinterpretar receitas, ingredientes e técnicas que representam os “modos de fazer” criados e aperfeiçoados no Brasil.



Por meio do projeto, Janaína Torres promove uma imersão nas raízes culturais da culinária nacional para compreender, com mais profundidade, nossos hábitos alimentares e a comida como ferramenta de educação e transformação social, mapeando saberes, produtores e ingredientes regionais em vários estados.



A chef investiga ingredientes nativos, tais como o cubiu, variedades de feijões, bebidas fermentadas, territórios e processos milenares neles instalados.

Além disso, o “À Brasileira” já foi levado a países como Rússia, França, Singapura, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Itália, El Salvador, Bolívia, Tailândia, chegando a mais de 50 cidades em todo o mundo até o momento.



O projeto também se baseia na troca direta entre cozinheiros e estabelecimentos locais, por meio de mentorias e consultorias, voluntárias e planejadas, que valorizam a identidade regional. Essa atuação acontece em menus, almoços e jantares, ocupando diversos espaços gastronômicos.

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