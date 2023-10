A- A+

Cozinheiro Chef Janaína Torres Rueda é Eleita Latin America's Best Female Chef 2023 Ativista, sommelier e chef, ela é colíder de uma das principais cozinhas do mundo e advoga pela inclusão na alta gastronomia

A academia do Latin America’s 50 Best Restaurants elegeu a Janaína Torres Rueda como "Latin America’s Best Female Chef" (A melhor chef da América Latina, em tradução livre). Ela será premiada na cerimônia m 28 de novembro. A edição será a primeira no Brasil, país onde a vencedora nasceu.

Com o jornalista Rafael Tonon, a cozinheira militante foi coautora do livro “50 Restaurantes com mais de 50” (publicado em 2017), que conta as histórias de 50 restaurantes da capital paulista com mais de cinco décadas de existência. Em 2021, ela assumiu a presidência do Instituto Brasil a Gosto, organização dedicada a iniciativas que garantem maior acessibilidade a ingredientes locais.

Proprietária do restaurante de alta gastronomia A Casa do Porco, do bar casual Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, Janaína, é uma das figuras centrais no movimento da gastronomia social do Brasil. Ela é a décima a receber o prêmio, que marca uma década de celebrações na culinária e do empoderamento das futuras gerações de chefs mulheres.

“Estar ao lado de tantas mulheres poderosas, que representam a mudança que desejamos ver no setor, é uma grande honra. Como sempre, agradeço ao 50 Best por oferecer uma plataforma que nos ajuda a divulgar a importância da inclusão, de melhores condições de vida e da educação alimentar. Todos nós devemos ajudar as pessoas ao nosso lado a prosperar”, celebra Janaina.

