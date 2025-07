A- A+

AIRBNB Chef Kátia Barbosa assina experiência exclusiva em parceria com o Airbnb, no Rio de Janeiro Participantes poderão cozinhar junto à chef e levarão marmita preparada por ela

Mais do que oferecer um menu de hospedagens de diversos perfis em praticamente todo o mundo, a plataforma californiana Airbnb, que acaba de passar por uma repaginação geral, também entrega experiências culturais variadas.

E gastronomia não ficaria de fora, obviamente, já que é um dos segmentos que mais atraem viajantes atualmente.

No Brasil, o serviço Experiência Original Airbnb vem ganhando um reforço e tanto com a participação de cozinheiros renomados, como Rafa Costa e Silva, nome à frente do restaurante carioca Lasai (duas estrelas Michelin Brasil), eleito o 7º Melhor da América Latina pelo ranking Latin America's 50 Best Restaurants 2024 e Melhor Restaurante do Brasil na mesma premiação, e, ainda, na 28ª posição no The World’s 50 Best Restaurants 2025.



Rafa preparou um jantar exclusivo através do Airbnb.

Também já assinou experiência pela plataforma o chef Gustavo Rodrigues, no paulistano Lobozó, e agora chegou a vez de Kátia Barbosa ser anfitriã em seu Sofia, no próximo dia 16 de julho, das 16h às 18h, no Rio de Janeiro.

Kátia é conhecida por celebrar a vivacidade da cozinha brasileira e ficou muito conhecida por criar a receita do bolinho de feijão, uma das receitas mais copiadas no país.

Os participantes serão recebidos pela chef, que 'começam os trabalhos' com caipirinha e bolinho de feijoada. Enquanto o encontro acontece, um DJ providencia uma playlist de ritmos afro-brasileiros.

Enquanto o papo rola, os participantes cozinham junto com a chef, que vai ensinar receitas de tapioca e cuscuz. Cada pessoa vai levar sua matula para degustar em casa.

A experiência com a chef Kátia Barbosa custa R$ 456 e pode ser comprada no Airbnb.

