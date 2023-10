A- A+

LITERATURA Chef lança livro "Terrines da Gi" e ensina segredos para ganhar dinheiro com a receita; confira A obra está à venda na loja virtual Littera e em E-Book nas plataformas mundiais da Amazon

A Chef catarinense Gizelle Becker Furlan é especializada em Terrines, tradicional pão de fôrma, emelhante a um patê, da culinária francesa. Muit conhecida pelo modo de apresentação, ela conta seus segredos no lançamento de seu livro “Terrines da Gi” com 22 receitas e seis vídeos com a apresentação prática que ensina como ganhar dinheiro vendendo a iguaria.

“Sou muito bem-sucedida e chegou a hora de mostrar como fazer deliciosas terrines e ensinar outras pessoas a ganharem dinheiro com isso, como uma renda complementar. Empreender é o sonho de muitas pessoas e se for colocar em prática suas habilidades culinárias, melhor ainda! Vou ensinar tudo, desde a compra dos ingredientes”, explica a autora.

A obra tem 80 páginas e está em edição bilíngue Português-Inglês, à venda na loja virtual Littera e em E-Book nas plataformas mundiais da Amazon no valor de R$ 390.

