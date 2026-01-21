A- A+

MANU BUFFARA Chef Manu Buffara lança a Casa Manu, marca de produtos de bem-estar para a casa Grife é focada em bem-estar, com diversas aplicações utilitárias

Uma da mais prestigiadas chefs de cozinha do Brasil, Manu Buffara não para quieta. Para além do trabalho no seu restaurante Manu (Curitiba) e das viagens para fazer imersões gastronômicas e participar de eventos do setor, a cozinheira acaba de lançar um livro junto a amiga e nutricionista Juliana Dieterich, "Comidinhas Mágicas", pela editora Senac São Paulo, está em fase de produção de outra publicação em parceria com Alex Atala (D.O.M Restaurante) pela Phaidon.

E em meio a tudo isso, acaba de lançar a Casa Manu, uma marca focada em produtos de bem-estar para casa. Segundo Manu, o projeto nasce em quatro frentes - a Casa Manu Home, Casa Manu Sports, Casa Manu Kitchen e Casa Manu Sachês Perfumados.

“A Casa Manu nasce de um gesto simples: trazer para dentro da casa das pessoas a mesma intenção que guia a minha cozinha, com cuidado, propósito e respeito pela matéria-prima. Depois de anos construindo um trabalho que une território, comunidade e sustentabilidade, entendi que havia um espaço natural para levar essa filosofia para o cotidiano”, explica Manu Buffara.

A Casa Manu não poderia vir em um timing melhor. Cada dia mais, os cuidados com o lar aumentaram no período da pandemia de Covid-19, quando tivemos que viver isolados por longos meses.

Sustentabilidade

Seguindo o conceito de sustentabilidade e respeito aos recursos naturais que Buffara aplica em seu trabalho como chef, os produtos da Casa Manu são desenvolvidos com ingredientes biodegradáveis e livres de químicos agressivos, o que garante eficiência sem comprometer o equilíbrio do ambiente.

“A Casa Manu não é a extensão do meu restaurante, é um desdobramento da minha visão de mundo, com a ideia de aproximar pessoas da cultura do cuidado com aquilo que acolhe, nutre e sustenta. Da minha casa para a casa de vocês”, detalha.

Além disso, os produtos são dermatologicamente testados e formulados de maneira suave para quem busca bem-estar sem abrir mão da segurança, e as embalagens são feitas com plástico reciclado e materiais de menor impacto ambiental, tornando o ciclo de vida mais consciente.

Confira a linha: Sachê Perfumado Casa Manu (para casa, carro ou closet), Purific Air Neutralizador de Odores (cozinha, sala, quarto e qualquer outro ambiente), Alizze Desamassador de Roupas (solução que deixa as roupas com aparência de recém-passadas, sem precisar do ferro de passar; elimina odores), Renovis Revitalizador de Couro e Madeira (hidrata, protege e devolve o brilho a artigos de couro e madeira), Sachê Perfumado Casa Manu Silver Birch (para perfumar e decorar a casa) e Sports Ativis (fatua profundamente na eliminação de odores persistentes de artigos esportivos).



Mais informaçoes no site da Casa Manu

*Com informações da assessoria de imprensa

