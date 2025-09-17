A- A+

OLINDA Chef Miau Caldas faz fogo de chão na Casa Estação da Luz, no dia 21 de setembro

A chef Miau Caldas comanda o seu já tradicional fogo de chão, no próximo domingo (21), na Casa Estação Luz, Sítio Histórico de Olinda, durante o projeto Nosso Domingo.

A chef vai preparar um fogo de chão de salmão, acompanhado por cuscuz marroquino. A tarde vai ser embalada pelo set da DJ Allana Marques. Bebidas serão vendidas à parte.



*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

Domingo Azul

Com fogo de chão por Miau Caldas

Quando: 21 de setembro, à tarde

Onde: Casa Estação da Luz - Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Acesso: R$ 80

Reservas antecipadas por WhatsApp: (81) 99993-1331

Informações: @casaestacaodaluz

