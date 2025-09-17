Qua, 17 de Setembro

OLINDA

Chef Miau Caldas faz fogo de chão na Casa Estação da Luz, no dia 21 de setembro

A chef Miau Caldas comandará encontro gastrô em Olinda - Foto: Divulgação

A chef Miau Caldas comanda o seu já tradicional fogo de chão, no próximo domingo (21), na Casa Estação Luz, Sítio Histórico de Olinda, durante o projeto Nosso Domingo. 

A chef vai preparar um fogo de chão de salmão, acompanhado por cuscuz marroquino. A tarde vai ser embalada pelo set da DJ Allana Marques. Bebidas serão vendidas à parte. 

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO
Domingo Azul 
Com fogo de chão por Miau Caldas 
Quando: 21 de setembro, à tarde
Onde: Casa Estação da Luz - Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda 
Acesso: R$ 80
Reservas antecipadas por WhatsApp: (81) 99993-1331
Informações: @casaestacaodaluz

