Chef pernambucano André Saburó dará palestra no iFood Move, em São Paulo

Vai ter case pernambucano na edição 2025 do Ifood Move, sim. O evento, voltado para donos de restaurante, marcado para acontecer nos dias 5 e 6 de agosto próximos, em São Paulo, terá entre os speakers o chef recifense André Saburó Matsumoto , dono do prestigiado Grupo Quina do Futuro (Quina do Futuro, Sushi Yoshi, Sumô Suhi Bar e Tokyo´s Café).

Ao lado da chef Alessandra Montagne, do Nosso e Tempero, ambos em Paris, França, o cozinheiro e empreendedor vai falar sobre "O Poder da Hospitalidade", compartilhando sua experiência pautada na combinação entre gastronomia e acolhimento como um diferencial capaz de gerar conexão, encantar clientes e impulsionar o sucesso.

Prestígio

Ao longo dos anos, Saburó vem desenvolvendo e expandindo o negócio familiar, inaugurado por seus pais, seu Júlio e dona Tomiko, quando saíram do Japão rumo ao Brasil em busca de construir uma nova vida.

O sushiman é um dos mais respeitados do país e conquistou ainda mais notoriedade por conta de seu trabalho de pesquisa com atum - algo inédito no Brasil.

Além de desenvolver novas técnicas de corte do peixe, Saburó ainda prova que é possível aproveitar todo o pescado em diversos preparos em seu restaurante principal, o Quina do Futuro, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife.

O evento

A grade do Ifood Move contará com mais de 100 palestrantes abordando conteúdos focados em estratégias para impulsionar negócios de alimentação fora do lar - e delivery -, além de trazer as tendências previstas para o setor em 2026.



SERVIÇO

Ifood Move 2025

Quando: 5 e 6 de agosto de 2025

Onde: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km, Vila Água Funda, São Paulo

Programação completa e compra de ingressos aqui

