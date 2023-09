A- A+

CENTRO-OESTE Chef pernambucano Pedro Godoy participa de jantar magno do Pantanal Cozinha Brasil, no Mato Grosso Pedro se une a Ariani Malouf, no Mahalo Cozinha Criativa, para menu a quatro mãos

O chef pernambucano Pedro Godoy, dos restaurantes Arvo e Voar, participa de um dos maiores eventos de gastronomia do Centro-Oeste. Nesta terça-feira (3), às 20h, ele estará no Mahalo Cozinha Criativa, em Cuiabá, no Mato Grosso, comandando um jantar a quatro mãos junto com a chef Ariani Malouf.

A reunião gastronômica faz parte da programação do 90º Pantanal Cozinha Brasil. O menu criado para a ocasião traz as características culinárias dos dois chefs. O jantar magn custa R$ 250 por pessoa.

Na entrada, será servido pastel aberto de atum, marinado em pimenta harissa, com recheio de queijo mascarpone, ovas tobikko e molho de aji rocotto. Em seguida, camarão carabineiro, levemente selado e servido com batatas noisete, erva doce e bisque cremosa, acompanhado de cracker de macaxeira.



Entre os principais, o polvo grelhado na manteiga vem acompanhado de dois tipos de feijões: vermelho e manteiga, refogados com guanciale, além de purê de castanha de caju e molho de iogurte.

Depois, o público vai provar o tortelli de costela com molho de vinho do Porto, cogumelo Paris, aspargos, telha crocante e emulsão de grana padano. De sobremesa, mil folhas de maçã com caramelo toffee, patissier com fava de baunilha, fonduta de chocolate e gelato de especiarias.

Serviço:

Jantar Magno Pantanal Cozinha Brasil

Mahalo Cozinha Criativa (Rua Presidente Castelo Branco, 359. Quilombo, Cuiabá - Mato Grosso)

Nesta terça-feira (3), às 20h

Valor (por pessoa): R$ 250

Reservas: (65) 99912-6157

