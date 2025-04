Chef Rafa Costa e Silva assume gastronomia da Casa Marambaia, em Petrópolis, no Rio de Janeiro

A- A+

Nome à frente do Lasai, no Rio de Janeiro, um dos restaurantes fine dining mais prestigiados da América Latina - eleito o 7º Melhor Restaurante da Latam e o Melhor do Brasil, em 2024, pela lista Latin America’s 50 Best Restaurants, além de sustentar duas estrelas no Guia Michelin, o discreto chef Rafa Costa e Silva acaba de assinar uma nova empreitada gastronômica.

Rafa assumiu a operação de alimentos e bebidas da Casa Marambaia (do grupo Promenade), hotel localizado em Corrêas, na Serra Fluminense.



O anúncio da parceria entre o cozinheiro e o hotel boutique, construído em 1947, já entregou a primeira das grandes mudanças na hospitalidade gastronômica a partir da entrada de Rafa Costa e Silva na operação: em junho, o chef inaugura no restaurante principal uma osteria italiana, ainda sem nome definido, focado em massas frescas e secas, molhos e embutidos.

Os insumos serão de produção artesanal, sobretudo as massas, que serão produzidas em uma fábrica própria do hotel que o profissional vai implementar nas instalações do Marambaia.



O projeto também contempla um pergolado com forno a lenha e uma 'estação do fogo', onde serão preparadas as proteínas.

Rafa Costa e Silva também fará um retrofit de todo o serviço de alimentação do hotel, além da criação do restaurante italiano.

“A ideia é que a pessoa suba a serra, jante e fique também para dormir e aproveitar a experiência completa no hotel", comenta Rafa.





Hotel Casa Marambaia agora tem assinatura gastronômica de Rafa Costa e Silva. Crédito: Paula Giolito/Divulgação

O hotel

A Casa Marambaia está encrustado em meio às serras de Petrópolis, é conhecido pelo clima bucólico e pela calmaria que só a natureza pode oferecer; tem apenas oito quartos no casarão principal e outros quatro localizados nos jardins e 15 ao longo de toda a propriedade. Um dos atrativos do lugar encrustado na serra são os jardins preservados de Burle Marx.

Sobre Rafa

Rafa Costa e Silva começou sua carreira em 2003 no The Culinary Institute of America, em Nova Iorque, onde morou e estudou até 2007 e à época trabalhou para Jean Georges e René Pujol.

Em 2007, Rafa foi para a Espanha para trabalhar com Andoni Luis Aduriz, lá atuou durante cinco anos no renomado restaurante Mugaritz, no qual conquistou o título de 3º melhor restaurante do mundo e se manteve entre os sete primeiros restaurantes do ranking durante a atuação do chef. Em 2014, já de volta ao Brasil, abriu o Lasai.

Em 2020, o Chef Rafa Costa e Silva integrou o time do programa global Mestre do Sabor. A participação de Rafa na segunda temporada do reality foi marcada pelo fato do mestre compartilhar seu conhecimento de forma objetiva, sem rodeios, valorizando a técnica de cozimento perfeito e qualidade dos produtos.



SERVIÇO

Casa Marambaia

Onde: rua Doutor Agostinho Goulão, 2098, Corrêas, Petrópolis, Rio de Janeiro

Informações e reservas: (24) 99965-2115

Instagram: @casamarambaia

Site: www.casamarambaia.com.br

