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Mahré Hotel Chef Rafa Gomes recebe Janaína Torres no evento Jantares Brasileiros, no Mahré Hotel Programação gastronômica em Sõa José dos Milagres contará ainda com Wanderson Medeiros, do Picuí

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Uma nova edição do projeto Jantares Brasileiros, no Mahré Hotel, na Praia de São José dos Milagres (Alagoas), pilotado pelo chef Rafa Gomes, está marcada para começar no segundo final de semana de setembro.

A primeira edição do Jantares Brasileiros de 2026 contará com o apoio da Frescatto, maior beneficiadora de pescados do Brasil.

O encontro gastronômico acontecerá no restaurante do hotel, o Tahí.

Precisamente no dia 12, o chef cicerone vai receber a colega Janaína Torres, do Bar da Dona Onça e do projeto À Brasileira, para cozinhares juntos em um jantar inédito.

O jantar, servido em etapas, incluirá canapés, dois pratos principais, pré-sobremesa e sobremesa.

Rafa Gomes assinará o waffle de pão de queijo com katsobushi e ikurá e flan de milho verde e unagui, como sugestões de entrada, e um robalo grelhado acompanhado de tzatziki, molho grego à base de iogurte, pepino, limão, azeite, vinagre e alho, e pepino marinado.

O chef ainda servirá uma etapa de transição entre a parte salgada do jantar e a finalização com sobremesa: fará uma pré-sobremesa com maçã verde, gengibre e iogurte artesanal, seguida de creme de limão siciliano e suspiros, feita pelos chefs residentes do Tahí.

Como é de esperar, as criações de Janaína Torres são repletas de brasilidade. Ela começa com espetinhos de camarão e outro de bife à cavalo, além do prato principal - uma canjiquinha de porco e lagostim, e finaliza com brigadeiro.

Torres foi eleita a Melhor Chef Mulher da América Latina em 2023 e Melhor Chef Mulher do Mundo em 2024 pelo The World’s 50 Best Restaurants.



Jantar será no Tahí, restaurante do Mahré, em São José dos Milagres. Foto: Rui Nagae/Divulgação

Um dia antes...

No dia 11 de setembro, a movimentação gastronômica do Mahré terá como protagonista o chef paraibano Wanderson Medeiros, mais conhecido como Picuí por causa do seu restaurante homônimo na capital alagoana, que vai preparar uma paella de carne de sol junto a Rafa Gomes.

E, se esta edição dos Jantares Brasileiros já é um ótimo motivo para estar em São Miguel dos Milagres, a programação do hotel traz mais novidades gastronômicas no mesmo fim de semana.

No dia anterior, 11 de setembro, o Mahré vai contar com outro encontro: Rafa Gomes recebe o chef Wanderson Medeiros, o Picuí, para uma noite de canapés e paella de carne de sol, especialidade do chef paraibano.

O hotel está disponibilizando pacotes de hospedagem para o fim de semana com os chefs de cozinha.

Jantares Brasileiros

O projeto Jantares Brasileiros, criado em 2024, tem como proposta celebrar a diversidade da cozinha brasileira e promover o diálogo entre chefs de diferentes regiões. Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca (Origem, Salvador), Gustavo Rinkevich (Rocka Restaurante e Beach Lounge, Búzios), Felipe Silva (Osli, do LK Design Hotel, Florianópolis), Ian Baiocchi (Íz, Goiânia), Caio Soter (Pacato, Belo Horizonte) e Claudia Krauspenhar (K.sa, Curitiba), já participaram da ação, servindo menus colaborativos que exploram técnicas, sabores e referências de suas respectivas origens.

Sobre Rafa Gomes

Rafa Gomes é formado em gastronomia pelo Institute of Culinary Education, em Nova York. Durante os mais de 18 anos em que atuou no exterior, trabalhou em alguns dos melhores restaurantes do mundo, como o Mirazur (França), Eleven Madison Park e Gramercy Tavern (Nova York), além de ter sido chef executivo do Grand Coeur Paris, ao lado de Mauro Colagreco.



Foi o vencedor do Masterchef Profissionais 2018 (Band), e venceu o programa Iron Chef Brasil 2022 (Netflix). Em 2023, foi eleito o Chef do Ano pelo Veja Rio Comer & Beber.

SERVIÇO

Jantares Brasileiros no Marhé Hotel

Rafa Gomes convida Janaína Torres (Bar da Dona Onça e à Brasileira)

Data: 12 de setembro de 2026, às 20h

Valor: R$ 380

Reservas: (82) 99134-6466

Noite de paella

Rafa Gomes convida Wanderson Medeiros (Picuí)

Data: 11 de setembro de 2026, às 20h

Valor: R$ 120 (Canapés + Paella de Carne de Sol, bebidas à parte)

Reservas: (82) 99134-6466

Onde: Mahré Hotel - Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas

Informações: (82) 99381-1515

Instagram: @mahrehotel



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