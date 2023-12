A- A+

Sabores Chef Rapha Vasconcellos promove festival gastronômico no Moendo na Laje, sábado (16) Claudia Luna, do restaurante Seu Luna, será a chef convidada desta edição, que contará com a música de Big Big e Tylenol, Bailinho Maravilha e a batida eletrizante do DJ Paulinho

O Moendo na Laje, no Bairro do Recife, sediará um festival gastronômico do renomado Chef Rapha Vasconcellos, neste sábado (16). Com serviço all included de bebidas e alimentação com cardápio variadoo evento tambémpromove entretenimento musical com os grupos Big Big e Tylenol, Bailinho Maravilha e DJ Paulinho BH.

O chef Rapha Vasconcellos vai preparar diversos frutos do mar e carnes na brasa, sanduíches de porchetta e camarão e as famosas paella de frutos do mar e panelada. Claudia Luna, do restaurante Seu Luna, será a chef convidada desta edição. Vai preparar para o público um arroz de chambaril ao vivo.



O evento vai contar com serviço all included de bebidas premium (cervejas Heineken e Blue Moon, gin tônica Tanqueray, whisky Jack Daniels, refrigerante e água).

Os ingressos estão à venda no site Ingresso Prime e no local do evento e custam R$ 250.

