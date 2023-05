Chef Rapha Vasconcelos representará Pernambuco em "Chefs Club", entenda

A- A+

A Nespresso Professional escolheu o chef Rapha Vasconcellos, à frente Moendo na Laje, para representar Recife e Pernambuco no programa exclusivo da marca: "Chefs Club". O projeto da companhia busca reunir chefs com valores, crenças e objetivos semelhantes para gerar conexões inesquecíveis com as pessoas através da comida e cozinha dos principais nomes da culinária regional.

“A Nespresso é uma empresa parceira que sempre admirei, sou fã de café e ser escolhido para representar Pernambuco nesse programa da empresa foi um prazer imenso, além adquirir mais conhecimento no ramo de café, terei muitas experiências com o Chefs Club”, destaca Rapha Vasconcelos.

“A Nespresso foi pioneira no segmento de cafés porcionados e a inovação está em nosso DNA, pensamos a todo momento como podemos nos diferenciar. E o Chefs Club é mais um desses projetos que nos enche de orgulho, tanto pelo incentivo a culinária brasileira, como também pelos vínculos reais que estão sendo criados”, comenta Adriana Vieira, Diretora Comercial de Nespresso Professional.

Com mais de 70 consultorias a diversos restaurantes, o chef Rapha Vasconcelos, abriu recentemente o seu próprio estabelecimento, o Moendo na Laje, com uma proposta focada na cozinha mediterrânea.

