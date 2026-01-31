Chef Ton e sua cozinha afetiva no Nusara, em Bangkok; conheça o restaurante estrelado

A- A+

BANGKOK - Diante de um dos principais templos budistas da Tailândia, o deslumbrante Wat Pho, está um dos restaurantes mais cozy de Bangkok.



O Nusara, o que se pode chamar verdadeiramente de restaurante com vista, é pilotado pelo jovem chef Ton e seu irmão Tam, sommelier responsável pelo gerenciamento de bebidas, e é destino obrigatório para quem pretende explorar a potente cozinha tailandesa a partir da releitura respeitosa de um cozinheiro profissional.



O Nusara é uma homenagem de Ton e Tan a sua avó, já falecida.



Ton e Tam, irmãos e sócios do Nusara, restaurante que homenageia sua avó. Fotos: Divulgação e Zupachai/Divulgação

Em novembro passado, quando visitei a casa, o Guia Michelin Ásia conferiu ao Nusara sua primeira estrela, aumentando a lista de distinções do estabelecimento, que ocupa o 35º lugar no The World´s 50 Best Restaurants e o 6º no Asia Best Restuarants.



Apesar de ter se formado em Economia, Tan mergulhou no universo gastronômico ao ingressar no Culinary Institute of America, em Nova York, passando por restaurantes estrelados, incluindo o icônico Eleven Madison Park, onde lapidou seu conhecimento técnico para, então, aplicar nos negócios em seu país natal. Além do Nusara, Ton ainda lidera o Le Du (1 estrela Michelin) e o super rooftop Le Du Kaan.



Na janela, o templo, à mesa, um fine dining inspirado na cozinha familiar preparada pela avó, que preservava rituais centenários. Segundo Ton, de todas as memórias junto à matriarca, o curry de caranguejo é a que mais o emociona ainda hoje.



Em sua cozinha rica de memórias servida em fine dining, Ton diz que não pode faltar pimentas, alho tailandês, capim-limão, molho de peixe e pasta de camarão.



Menu Nusara 2025

Eu acrescentaria coco, elemento onipresente na Tailândia, e protagonista de uma das melhores etapas do Nusara, a sobremesa com coco em diversas texturas, coroada com sagu. Absolutamente deliciosa.



Wagyu, brisket e peixe surgem ao longo da refeição permeada por amendoim, abacaxi, moluscos, servida em formatos variado: já empratados, com porções servidas à mesa, como punhados de arroz perfumado, ou com finalizações feitas na frente do comensal.

Cocções longas e ervas aromáticas marcam a cozinha do chef Ton. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

O Nusara faz um recorte exato do repertório alimentar tailandês: colorido, rico em texturas, e carregado de sabores intensos, sem meio-termo.



O chef Ton classifica a comida do Nusara de "Culinária Tailandesa Colorida". "(..) Não é tradicional nem moderna. Na verdade, é algo único e inédito", pontua o cozinheiro, que destaca que a gastronomia da casa proporciona uma ampla viagem a várias regiões da Tailândia.



"Muitos dos nossos pratos têm origem no Reino de Rattanakosin, enquanto algumas receitas remontam ainda mais longe, às cozinhas reais do Reino de Ayutthaya, incluindo Tom Kha, Curry Verde e molhos ou "Nam Phrik", ervas tailandesas frescas como o manjericão sagrado, além de pimentas frescas e secas", finaliza.



Hospitalidade é ponto alto do Nusara, que conta com um bar de coquetelaria em separado. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Hospitalidade

como ponto alto

O chef Ton, cujo nome completo é bem complexo para nós, brasileiros, ThidTid Tassanakajohn, é conhecido ainda pela cultura de hospitalidade implantada no restaurante, que tem seu salão térreo tomado por uma aconchegante sala de espera mobiliada com novelos de linha de costura em tons de vermelho, e um bar de coquetéis, que funciona separadamente.



Antes de seguir para o topo do prédio, onde fica o salão principal, o cliente é convidado a entrar na cozinha para comer uma entradinha junto a Ton e sua simpática equipe, como se fosse em sua casa, e seguimos para (ainda) uma pré-refeição com champanhe e frutos do mar.



Escreva a legenda aquiFoto: Tor Paryies/Divulgação

É como se nos preparassem para o ápice da experiência: almoçar ou jantar diante do templo, desvelado por uma grande janela de vidro elmodurando a construção. Me apropriando da própria definição do chef Ton para o seu restaurante, eu digo que o Nusara é "encantador".

SERVIÇO

Nusara

Onde: 336 Maha Rat Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, 10200

Informações: www.nusarabkk.com e @nusarakk

