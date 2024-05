Chef pernambucano Raphael Vasconcellos assina menu em jantar promovido pela Nespresso

A- A+

Chefs brasileiros e franceses se reúnem nesta terça-feira (28) para assinar menu que vai compor jantar, promovido pela Nespresso em São Paulo, em celebração à campanha da marca, "Unforgettable Favorites" - que traz como destaque o Ristretto original, como a cápsula preferida no Brasil.

Entre os chefs está o pernambucano Raphael Vasconcelos, que se junta a Heaven Delhaye e Vinícius Figueira, e aos franceses Marcel Ravin e Georgiana Viou.





O evento acontece na Escola Laurent Suaudeau, e terá menu criado para ocasião, pensado com ingredientes como peixes e carnes, preparados pelos chefs nacionais - parceiros regionais da Nespresso. Já do lado francês, virá a sobremesa, com clássicos como o lagostim e chocolate.

“Neste jantar, queremos celebrar junto com parceiros de negócios e clientes especiais o sucesso da campanha e mostrar todas as possibilidades do café, uma bebida símbolo do Brasil, e que oferece possibilidades infinitas de sabores, aromas e experiências que vão além da xícara”, afirma Monica Lopes, diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Entre os convidados estarão executivos, clientes Nespresso Professional e influenciadores. Todos terão a oportunidade de apreciar um jantar servido em cinco tempos, com a bebida presente em todas as etapas, ora incorporado nas receitas, harmonizando com a culinária.

Ristretto

Servido em pequenas doses de 25ml, o Ristretto, de tradição italiana para degustação de cafés, trouxe inspiração à Nespresso que criou e lançou sua própria versão em 1997 - com torra longa de parte dos grãos para conferir corpo, e a torra curta de outra parte para realçar vivacidade e toque frutado.

De acordo com levantamento feito pela marca, o Ristretto Original é o café em cápsula mais vendido no Brasil, sendo o Sudeste o maior mercado deste clássico da marca.

“O brasileiro é tão apaixonado por café que a bebida nomeia uma das nossas principais refeições, o café da manhã. Com dados internos e de mercado, constatamos que a Nespresso tem se consolidado no cotidiano dos consumidores e se mostrado como a melhor opção para transformar a pausa do cafezinho em um momento especial”, afirma Monica Lopes.

Desde abril, o café original Ristretto da Nespresso está presente no portfólio permanente do sistema Vertuo Line em duas versões: Ristretto Clássico e Ristretto Intenso - ambos em 25 ml.

Veja também

Saudável Marca de alimentos lança arroz de aveia com 100% do lucro revertido para ação social; confira