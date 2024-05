A- A+

GASTRONOMIA PERNAMBUCANA Chefs de Pernambuco serão homenageados com selo gastronômico Ação, do Instituto César Santos em parceria com Abrasel e Correios, será lançado nesta segunda-feira (27)

Será lançado nesta segunda-feira (27), um selo que vai homenagear chefs de Pernambuco, em evento promovido pelo Insituto César Santos, com parceria da Abrasel e dos Correios.



Marcado para as 14h30 na Livraria Jaqueira, Bairro do Recife, a ação reforça a importância da gastronomia do Estado - tida como a terceira do País, atrás apenas da culinária do Rio e de São Paulo.









Para o chef César Santos, a iniciativa fortalece o trabalho de profissionais do setor.



“É sempre uma alegria celebrar a gastronomia e os profissionais da área. Toda homenagem é bem-vinda e merecida. Afinal, é uma área que faz a roda da economia girar, que começa no agricultor e vai até a satisfação do cliente, à mesa do restaurante", enaltece o chef, que complementa afirmando que "Em nome de todos os cozinheiros e chefs, agradeço bastante mais essa homenagem, que vem para fortalecer ainda mais o nosso trabalho”.

Serviço

Lançamento do selo em homenagem a chefs de Pernambuco

Quando: Segunda-feira (27), 14h30

Onde: Livraria Jaqueira (Bairro do Recife)

Informações:

