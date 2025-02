A- A+

Carnaval Chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca assinam cardápio do Trio Elétrico de Bel Marques; confira menu De caldinho Kirimurê de frutos do mar até fudge de pistache e cramberry, o cardápio montado pela dupla de chefs resgata a ancestralidade nordestina durante o Carnaval de Salvador

Pelo terceiro ano, os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca levam sua culinária para o Carnaval de Salvador. Este ano, os chefs assinam o cardápio para equipe e convidados do Trio Elétrico de Bel Marques.

Durante os seis dias do evento, que começa nesta quinta-feira (27), o menu varia entre as opções de snacks, dois pratos principais e duas sobremesas.

Com escolhas que valorizam a culinária e doçeria brasileira, resgatando a ancestralidade nordestina, o cardárpio de Fabricio e Lisiane traz para o Carnaval de Salvador:

Entradas: Caldinho Kirimurê de frutos do mar e mini burguer Gem

Pratos Principais (mini empratados): Arroz nordestino do Orí, brisket com mousseline de mandioquinha e cebola brulée e rigatoni ao ragu de angus

Sobremesas: Quindim de maracujá, queijadinha e goiabada, fudge de pistache e cramberry e ouriço de moranguinho com chocolate branco.

