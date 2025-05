A- A+

FESTIVAL Chefs no Motel 2025: cinco motéis de Pernambuco participam de festival gastronômico até 21 de maio Com menu a partir de R$ 89 por pessoa, festival é promovido pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis)

Até o dia 21 de maio, 65 motéis espalhados pelo Brasil participam do Chefs no Motel 2025, festival gastronômico do setor moteleiro. Em Pernambuco, há cinco estabelecimentos na lista: três no Recife, um em Jaboatão dos Guararapes e outro em Petrolina.

O festival é promovido pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), em parceria com o Guia de Motéis. Nesta edição, os clientes que se hospedarem nos motéis participantes podem escolher entre duas opções de menu.

O menu Standard, que inclui entrada e prato principal, é oferecido pelo preço de R$ 89 por pessoa. Já o Premium, que adiciona uma sobremesa ao menu, custa R$ 109 por pessoa. Todos os cardápios e estabelecimentos podem ser conferidos no site oficial do Chefs no Motel 2025.

Entre os chefs de Pernambuco que assinam os pratos, estão Fábio Gomes (Eros Hotel CDU e Afogados) e Dioseny Pereira (Nexos Tamarineira e Piedade). No Sertão, o Dubai Petrolina também consta na programação.

Serviço:

Chef’s no Motel 2025

Quando: até 21 de maio

Onde: Eros CDU (Av. Prof. Moraes Rego, 665, Iputinga - Recife); Eros Afogados (R. Cosme Viana, 395, Afogados - Recife); Nexos Tamarineira (Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4200, Tamarineira - Recife); Nexos Piedade (R. Barão de Amaraji, 150, Piedade - Jaboatão dos Guararapes); Dubai Petrolina (Rod. BR 428, 1100 - Petrolina)

Informações: www.chefsnomotel.com.br



