Bob's Chicken Pretzel de Responsa é o novo sanduíche de frango do Bob's e fica em edição limitada A linha de lanches com carne de frango já conta com Chicken Filé e o Chicken Bacon de Responsa

O pretzel está na moda, definitivamente. O lanche de origem alemã super tradicional tem aparecido em composições diversas e criativas.

É o caso do novo sanduíche da rede brasileira de fast food Bob’s, batizado de Chicken Pretzel de Responsa, que, como o nome entrega, amplia o portfólio da marca com lanches com care de frango.

O sanduba estreante está disponível em edição limitada e é preparado com é preparado com duas tiras de frango (100% filezinho da ave), marinadas com lemon pepper e empanadas, pão pretzel quente, queijo sabor prato derretido, bacon crocante, alface fresca, tomate e o molho Sweet Mustard, agregando notas levemente adocicadas e defumadas.

O cardápio do Bob´s já conta com o Chicken Filé e o Chicken Bacon de Responsa

Mais informações no site da marca: bobs.com.br

*Com informações da assessoria de imprensa

